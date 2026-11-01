Cronaca

Palermo-Malpensa, volo Ryanair non parte per motivi di sicurezza: passeggeri a terra

di Claudia Mari - 1 Novembre 2026

Disagi all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo nella mattinata di domenica 1 novembre per i passeggeri di un volo Ryanair diretto a Milano Malpensa. L’aereo, che avrebbe dovuto decollare alle 7.40, è rimasto a terra dopo una serie di rinvii, fino alla decisione di far scendere tutti i viaggiatori per motivi di sicurezza.

Volo Palermo Malpensa non parte: cosa è successo

Il volo era quasi al completo e sembrava ormai pronto a partire quando, intorno alle 10, è arrivata la comunicazione che ha interrotto le operazioni di imbarco. I passeggeri erano già saliti a bordo alle 9.35, dopo aver atteso gli aggiornamenti sull’orario di partenza. Ma, dopo tre rinvii, il personale di bordo ha chiesto loro di abbandonare l’aeromobile.

“C’è un problema e per ragioni di sicurezza dovete scendere”. Queste le parole rivolte ai viaggiatori, che si sono ritrovati nuovamente in attesa nello scalo siciliano, senza sapere quando avrebbero potuto raggiungere la destinazione.

Al momento della comunicazione, infatti, non erano state fornite ulteriori informazioni sulla natura del problema che ha impedito al velivolo di partire. I passeggeri attendono indicazioni dalla compagnia aerea, che finora non ha comunicato aggiornamenti sui tempi di ripartenza né sulle modalità con cui verrà gestito il disagio.

La sequenza di ritardi e il successivo sbarco hanno prolungato l’attesa per chi avrebbe dovuto raggiungere Milano nella prima parte della mattinata. Resta da chiarire che cosa abbia determinato lo stop e quanto tempo sarà necessario per consentire al volo di riprendere le operazioni.

Per i viaggiatori, dunque, la mattinata è proseguita tra incertezza e attesa, mentre si aspettano comunicazioni ufficiali da Ryanair. Al momento non è possibile stabilire se e quando il collegamento tra Palermo e Milano Malpensa potrà finalmente decollare.