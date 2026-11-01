Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – Il sapore dei sogni nella cucina di Camilla

di Eleonora Ciaffoloni - 1 Novembre 2026

Un toast, un piatto di polpette, un risotto ai porri e pecorino. Nelle ricette di Camilla De Falco c’è il mondo di una bambina di otto anni che, anche durante il ricovero in ospedale, non ha smesso di coltivare la propria curiosità e il desiderio di diventare scrittrice. Da quel sogno è nato Il ricettario delle meraviglie, pubblicato da Cairo Editore: un libro che raccoglie i piatti del cuore di Camilla e restituisce, pagina dopo pagina, la sua voglia di sperimentare, imparare e condividere. Scomparsa il 10 luglio 2025 a causa di un neuroblastoma, Camilla continua così a raccontarsi attraverso ciò che amava fare insieme alla mamma: cucinare. Il libro nasce durante il ricovero, quando anche tra le mura dell’ospedale Camilla ha continuato a coltivare la propria passione. Insieme alla mamma hanno raccolto, provato e messo nero su bianco le ricette più amate dalla bambina, che seguiva MasterChef e ammirava lo chef Antonino Cannavacciuolo, autore della prefazione.

Il risultato è sì un manuale per piccoli cuochi, ma anche un invito a ritrovare nella preparazione del cibo il piacere di stare insieme. Ci sono gli anelli di calamari fritti, le polpette e l’infallibile toast di Camilla, piatti capaci di evocare la spensieratezza dell’infanzia. Ma non mancano preparazioni più impegnative, come l’arrosto delle feste o il risotto ai porri e pecorino. Una varietà che racconta una curiosità autentica, senza confini imposti dall’età. Le ricette, precise e sperimentate sul campo, restituiscono l’immagine di una bambina che non si accontentava di guardare, ma voleva fare, provare, imparare. E lasciare qualcosa di suo.

Un gesto di condivisione e un’eredità per la ricerca

A rendere speciale il volume non è soltanto la storia da cui nasce, ma la capacità di trasformare un’esperienza dolorosa in un gesto di condivisione. La cucina diventa il linguaggio dell’affetto, un modo per stare vicini anche quando la malattia sembra sottrarre spazio alla quotidianità. È il messaggio che attraversa le pagine del libro: preparare qualcosa per qualcuno significa dedicargli tempo, attenzione e amore.

C’è poi un’eredità concreta. I proventi editoriali sostengono MagiCa Milla Odv, l’associazione fondata dai genitori, impegnata a mantenere viva la memoria della figlia e a sostenere la ricerca e le famiglie che affrontano la malattia. Il ricettario delle meraviglie si legge con il grembiule, ma anche con la consapevolezza che ogni ricetta custodisce una storia. Quella di Camilla. Con il libro il suo sogno continua ogni volta che qualcuno apre il libro e decide di preparare uno dei suoi piatti.

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