Economia

Mps-Intesa, Lovaglio: “La bussola non è cambiata”

L'ad durante la call con gli investitori: "Entro novembre la decisione del Cda"

di Paolo Diacono - 6 Novembre 2026

L'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovagli durante la conferenza dopo l' assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena. Siena 29 Ottobre 2026 ANSA/FABIO DI PIETRO

Entro questo mese di novembre il consiglio d’amministrazione di Mps si esprimerà sull’offerta presentata da Intesa: lo ha detto l’amministratore delegato Luigi Lovaglio. Che, in una call con gli azionisti e gli investitori, ha fatto il punto della situazione. Toccando, tra gli altri, il tema delicato dell’Opas giunta a Siena direttamente dall’istituto di credito guidato da Carlo Messina. Un’operazione a cui Rocca Salimbeni ha provato a opporsi in ogni modo vedendo infrangere i suoi sforzi di fronte al secco no dell’assemblea dei soci sulle offerte lanciate su Banco Bpm e Banca Generali.

A novembre la decisione Mps su Intesa

Lovaglio ha spiegato che “a seguito della pubblicazione del documento di offerta di Intesa il Cda procederà alla valutazione dell’offerta” e tutto ciò avverrà entro novembre. “I risultati presentati – ha continuato l’ad citando i numeri della trimestrale – forniscono una maggiore visibilità del valore intrinseco del Monte dei Paschi, del potenziale della sua rete, delle sue relazioni”. E perciò ha proseguito: “Questo mi porta alla mia considerazione conclusiva che in ogni lungo viaggio arriva il momento in cui la rotta cambia, ma un cambio di rotta non significa smarrire la direzione”.

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“La bussola non è cambiata”

Lovaglio, dunque, tiene la barra dritta e annuncia che andrà avanti. “Continueremo a raggiungere i nostri obiettivi e a preservare valore. e continueremo a gestire la prossima fase con rigore e senso di responsabilità. La rotta può essere cambiata, ma la nostra bussola non è cambiata”.