Cronaca

Campobasso, madre e figlio omicidio – suicidio?

Le prime indagini sul ritrovamento dei cadaveri in una abitazione

di Giorgio Brescia - 25 Ottobre 2026

I carabinieri a Ururi in provincia di Campobasso, dove madre e figlio sono stati trovati cadavere

Tragedia ad Ururi: madre e figlio trovati privi di vita in casa, si ipotizza un omicidio-suicidio. Drammatica scoperta nella mattinata di oggi in un’abitazione di via Marina a Ururi, piccolo comune in provincia di Campobasso.

Tragedia ad Ururi

Una donna anziana e il figlio cinquantottenne sono stati trovati privi di vita all’interno della propria residenza. La Procura della Repubblica di Larino ha aperto un fascicolo d’inchiesta. La pista principale al vaglio degli inquirenti è quella di un omicidio-suicidio consumatosi diversi giorni prima del rinvenimento.

La ricostruzione dei fatti e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato su segnalazione di alcuni vicini di casa, insospettiti dal prolungato silenzio e dal fatto di non vedere l’anziana madre e il figlio da diversi giorni.

Sul posto sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco, che hanno forzato l’accesso all’immobile, unitamente ai carabinieri e al magistrato di turno della Procura di Larino. Presente sul luogo anche la sindaca del paese.

I primi rilievi della Scientifica

I corpi giacevano a terra privi di vita. Dalle prime analisi medico-legali condotte sul posto, l’ipotesi che l’uomo abbia soffocato o strangolato l’anziana madre, per poi togliersi la vita.

Il contesto sociale e gli approfondimenti investigativi

In base alle testimonianze raccolte dai carabinieri tra i residenti della zona, la famiglia conduceva un’esistenza estremamente ritirata. Dalle primissime testimonianze di conoscenti e vicini, il cinquantottenne soffriva da tempo di una severa forma depressiva.

Il magistrato ha disposto il sequestro dell’immobile e il trasferimento delle salme per l’esecuzione degli esami autoptici. Saranno necessari per fissare con esattezza la datazione dei decessi e confermare la dinamica delle lesioni riportate.