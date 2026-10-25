Campobasso, madre e figlio omicidio – suicidio?
Le prime indagini sul ritrovamento dei cadaveri in una abitazione
I carabinieri a Ururi in provincia di Campobasso, dove madre e figlio sono stati trovati cadavere
Tragedia ad Ururi: madre e figlio trovati privi di vita in casa, si ipotizza un omicidio-suicidio. Drammatica scoperta nella mattinata di oggi in un’abitazione di via Marina a Ururi, piccolo comune in provincia di Campobasso.
Tragedia ad Ururi
Una donna anziana e il figlio cinquantottenne sono stati trovati privi di vita all’interno della propria residenza. La Procura della Repubblica di Larino ha aperto un fascicolo d’inchiesta. La pista principale al vaglio degli inquirenti è quella di un omicidio-suicidio consumatosi diversi giorni prima del rinvenimento.
La ricostruzione dei fatti e l’intervento dei soccorsi
L’allarme è scattato su segnalazione di alcuni vicini di casa, insospettiti dal prolungato silenzio e dal fatto di non vedere l’anziana madre e il figlio da diversi giorni.
Sul posto sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco, che hanno forzato l’accesso all’immobile, unitamente ai carabinieri e al magistrato di turno della Procura di Larino. Presente sul luogo anche la sindaca del paese.
I primi rilievi della Scientifica
I corpi giacevano a terra privi di vita. Dalle prime analisi medico-legali condotte sul posto, l’ipotesi che l’uomo abbia soffocato o strangolato l’anziana madre, per poi togliersi la vita.
Il contesto sociale e gli approfondimenti investigativi
In base alle testimonianze raccolte dai carabinieri tra i residenti della zona, la famiglia conduceva un’esistenza estremamente ritirata. Dalle primissime testimonianze di conoscenti e vicini, il cinquantottenne soffriva da tempo di una severa forma depressiva.
Il magistrato ha disposto il sequestro dell’immobile e il trasferimento delle salme per l’esecuzione degli esami autoptici. Saranno necessari per fissare con esattezza la datazione dei decessi e confermare la dinamica delle lesioni riportate.
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