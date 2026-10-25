Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – Il rompicapo che attraversa le epoche

Dopo il successo del primo volume, che ha conquistato anche l'attenzione dei media, arriva Murdoku 2. Viaggi nel tempo e nuovi enigmi attendono i lettori affezionati, mentre l'originale formula che unisce gioco e giallo resta invariata, pronta a incuriosire anche chi si avvicina alla serie per la prima volta.

di Eleonora Ciaffoloni - 25 Ottobre 2026

Un assassino nella Preistoria, un mistero nell’Antico Egitto, un delitto nel Far West. Cambiano i secoli, le ambientazioni, ma resta una certezza: da qualche parte si nasconde un colpevole e tocca al lettore trovarlo. Con Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo, Manuel Garand torna in libreria per Magazzini Salani con una nuova raccolta di enigmi che amplia l’universo del primo volume e ne raccoglie l’eredità. Uscito il 13 ottobre scorso, il libro propone ottanta nuovi casi distribuiti in cinque epoche storiche, dalla Preistoria all’età dei pirati, passando per l’Antico Egitto, il Medioevo e il Far West.

Murdoku 2: mondi diversi e viaggi nel tempo

La sfida, questa volta, non consiste soltanto nel risolvere un omicidio, ma nell’entrare in mondi diversi, ciascuno con le proprie atmosfere e particolarità. È proprio il viaggio attraverso il tempo a dare al secondo volume una nuova identità: il lettore non torna semplicemente a compilare griglie già conosciute, ma si trova davanti a scenari inediti e a regole speciali che rendono ogni indagine una prova a sé.

Nuove sfide dopo il primo successo

Il successo del primo Murdoku racconta quanto il pubblico abbia apprezzato questo incontro tra enigmistica e investigazione. Con 160mila copie vendute in Italia e undici ristampe, il volume ha conquistato anche chi normalmente non frequenta i rompicapi. Un risultato che si è esteso ai social, dove lettori e creator condividono le proprie sfide, discutono gli indizi e si confrontano sulle soluzioni. Il secondo libro parte da questa intuizione, ma deve affrontare una sfida tutt’altro che scontata: sorprendere chi conosce già il meccanismo.

La difficoltà cresce gradualmente e accompagna il lettore verso enigmi che richiedono maggiore attenzione, senza escludere chi si avvicina per la prima volta al gioco. Il punto di forza rimane la possibilità di partecipare attivamente all’indagine. Non c’è una storia da seguire passivamente, né un investigatore che scioglie il mistero al posto nostro: ogni risposta va conquistata mettendo in relazione le informazioni disponibili. Si procede per tentativi ragionati, si scartano le ipotesi incompatibili e si ricostruiscono gli spostamenti dei sospettati fino a individuare chi si trovava nel luogo sbagliato al momento sbagliato.

Un formato vincente

Murdoku 2 ci ha conquistati come il primo volume e ci conferma la forza di un formato che si colloca a metà strada tra il gioco e il giallo. Il viaggio nel tempo aggiunge nuovi scenari a un meccanismo già collaudato e offre ottanta occasioni per misurarsi con il mistero. Perché la storia cambia, ma la logica resta la stessa: ogni indizio conta e nessun colpevole si lascia scoprire senza un po’ di lavoro.

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