Tecnologia

Facebook: Il potere invisibile dei moderatori di paese

La moderazione come arma: una rete silenziosa che orienta il territorio senza mai esporsi.

di Andrea Fiore - 21 Agosto 2026

Esiste in Italia un esercito che nessuno ha mai arruolato: diecimila amministratori di gruppi Facebook che, senza far troppo rumore hanno conquistato il potere locale centimetro dopo centimetro. I gruppi “Sei di… comune… se” non sono più album di paese: sono filtri che decidono cosa entra nel campo visivo e cosa resta fuori fuoco. Non sono media, ma producono gli stessi effetti. Esercitano potere, con una precisione che la politica ufficiale ha smarrito da anni.

Il tutto avviene in un regime di irresponsabilità perfetta: nessun codice etico, nessuna firma, nessuna abilitazione. Solo due pulsanti — approva o rifiuta — e una comunità che scambia quel gesto per verità.

La regola “niente politica” è il travestimento ideale: vieta il comizio, ma spalanca la porta a tutto ciò che è pre‑politico. Alberi da salvare, aree degradate, progetti urbanistici che non convincono, decisioni dell’amministrazione che “non piacciono alla gente”. Non parlano di candidati: parlano del territorio, e quindi fanno politica senza dichiararla.

Gli amministratori diventano curatori del malcontento: decidono quali indignazioni meritano ossigeno e quali devono evaporare. Non rispondono a nessuno, ma intanto vengono sollecitati da politici locali che cercano una spinta o una copertura.

La regola “no pubblicità” è l’altra maschera: vieta la promo esplicita, ma permette tutto ciò che è racconto, segnalazione, lamentela o recensione travestita. Un post approvato può far decollare un’attività, mentre uno rifiutato o una discussione lasciata “allo sbando” può affossarla. È un potere economico non codificato, ma perfettamente operativo. Un giornale deve verificare e firmare; un amministratore deve solo cliccare. E quel clic pesa più di una campagna pubblicitaria.

La faglia più interessante è quella che non si vede: la possibilità che questi amministratori si parlino, si coordinino, si sincronizzino. Non serve una struttura, basta una chat, un accordo implicito. A quel punto il potere cambia scala: da micro‑influenza a rete di moderazione. Una rete che decide cosa circola in dieci comuni, cosa si amplifica, cosa si spegne. Una rete senza volto, ma con effetti tangibili.

Il problema vero non è la libertà di espressione, ma l’asimmetria. Da una parte media con regole e responsabilità; dall’altra amministratori che modulano la percezione del territorio senza alcun vincolo. Quando diventano molti, coordinati, sincronizzati, la percezione non è più spontanea: diventa un ecosistema, che non dice chi votare, ma costruisce il mondo in cui certi candidati sembrano più credibili, più presenti, più vicini o più lontani.

Il voto non si orienta con un post politico: si orienta con cento micro‑narrazioni quotidiane che definiscono cosa conta e cosa no. E oggi, nei comuni italiani, queste tipologie di messaggi, passano più dai gruppi Facebook che dai giornali locali. Il resto è solo questione di tempo.

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