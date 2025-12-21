Natale, quanto ci costi: sale la voglia di spendere per le feste

Attualità

di Giovanni Vasso - 21 Dicembre 2025

Natale, quanto ci costi. Poco meno di mille euro. Almeno secondo i calcoli del centro studi di Unimpresa, che ha stabilito a quanto ammonterà la spesa natalizia media delle famiglie italiane: 964 euro. In aumento, va da sé, di ben 44 euro rispetto all’anno scorso, che in termini percentuali sfiora il 5% attestandosi al 4,8%.

Natale, quanto ci costi

La voce regina delle uscite natalizie per le famiglie italiane sarà, naturalmente, quella legata al tradizionale cenone della Vigilia e al pranzo di Natale. Prevista una spesa pari a 157 euro a famiglia, “conto” che risulta in crescita rispetto ai 150 euro medi registrati l’anno scorso. Almeno per le feste, gli italiani non lesineranno sui costi. Addirittura il 31% delle famiglie già sa che spenderà di più. Rimane, invece, a favore di una scelta più conservativa la gran parte dei cittadini (il 59 per cento) che ha scelto di destinare, per il cenone, lo stesso budget già investito in leccornie nel 2024. Sarà un Natale più magro, invece, per il dieci per cento delle famiglie italiane che, invece, hanno deciso di tagliare sulle spese alimentari.

Cibo e ristoranti

Per il resto, sarà un Natale all’insegna del mangiar bene e, possibilmente, locale. Ci si aspetta una crescita del 9% nella spesa per prodotti enogastronomici regionali. A cui si accompagnerà addirittura l’11 per cento in più di spesa per l’acquisto di dolci artigianali. Infine, a innaffiare tutto, vini e spumanti italiani (+6%). Sale, inoltre, il numero di italiani che a Natale sceglierà di pranzare al ristorante. Secondo i numeri Fipe-Confcommercio, ci saranno almeno 5,5 milioni di commensali pronti a spendere fino a 82 euro a persona (in media).

Regali per tutti

Sale pure la spesa per i regali che Unimpresa fissa a 227 euro a famiglia, in aumento di sette euro (220) rispetto al 2024. Anche su questo fronte le proporzioni in termini di budget sono più o meno simili a quelle relative al cibo. Il 60 per cento, difatti, manterrà gli stessi livelli di spesa dell’anno passato, li aumenterà il 27 per cento mentre stringeranno i cordoni della borsa il 13 per cento degli italiani. Tra le notizie più eloquenti c’è il peso specifico delle vendite online. Anche a Natale, sempre per questioni legate (anche) ai costi oltre che alla velocità e comodità. Addirittura il 42 per cento della spesa totale in regali delle famiglie sarà a vantaggio delle piattaforme di ecommerce. Finita qui? No.

Un viaggetto non te lo fai?

Perché se è vero, come afferma Federturismo, che a Natale ci si attendono quasi venti milioni di turisti in giro per le città italiane, le famiglie italiane investiranno pure nello sfizio del viaggetto invernale. In questo caso, la spesa media a famiglia è stata computata, dagli analisti di Unimpresa, in circa 580 euro a fronte dei 550 spesi un anno fa. Anche per quanto riguarda i viaggi i costi, a Natale, aumentano. Ma sale pure la voglia di spendere qualcosa in più. Il 33% delle famiglie dichiara che si concederà qualche giorno fuori. E la stragrande maggioranza dei cittadini rimarrà in Italia. Difatti crescono del 7 per cento le prenotazioni tra montagne e borghi. Ma un’altra voce che incuriosisce gli italiani è quella del wellness. I pacchetti benessere saliranno del 5 per cento. Una performance superiore a quella dei viaggi in Europa che aumenteranno, in questo periodo, solo del 4%. Chi resta a casa, però, non si annoierà. E anzi la stragrande maggioranza delle famiglie sembra aver già programmato almeno una gita fuori porta. Si tratta del 67 per cento degli italiani, pronti ad affollare ristoranti, locali e a partecipare alle numerose iniziative turistiche e culturali da Trieste a Lampedusa.