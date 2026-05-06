Esteri

Nave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio ferito

di Flavia Romani - 6 Maggio 2026

Traffico marittimo nello Stretto di Hormuz durante la tregua WEB/MarineTraffic + ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA + NPK

Una nave portacontainer della compagnia francese CMA CGM è stata colpita da un attacco mentre transitava nello Stretto di Hormuz. La notizia è stata confermata dalla stessa società armatrice ed è stata rilanciata da diversi media internazionali.

Secondo quanto riportato da Al Jazeera e da altre fonti, l’imbarcazione coinvolta sarebbe la portacontainer “San Antonio”. L’episodio avrebbe causato conseguenze sia per l’equipaggio sia per la nave, che ha riportato danni strutturali la cui entità non è stata ancora completamente chiarita.

La compagnia ha fatto sapere che alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti durante l’attacco. Le persone coinvolte sono state prontamente evacuate per ricevere cure mediche. Secondo quanto riferito dall’agenzia Anadolu Agency, i marittimi feriti sarebbero cittadini filippini, una nazionalità molto presente tra gli equipaggi delle navi mercantili a livello globale.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco né sull’eventuale responsabilità, mentre restano in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.