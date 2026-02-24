Esteri

New York si sveglia sepolta dalla neve

La città si ferma sotto il blizzard più intenso degli ultimi anni.

di Gianluca Pascutti - 24 Febbraio 2026

New York la città che non dorme mai si è ritrovata improvvisamente silenziosa. Strade vuote, traffico azzerato, aeroporti in tilt. Un blizzard di potenza eccezionale ha investito l’intera costa nord‑orientale degli Stati Uniti, trasformando Manhattan in un corridoio bianco dove la visibilità è scesa a pochi metri.

Le autorità hanno imposto travel ban temporanei, chiuso scuole e limitato gli spostamenti non essenziali. La tempesta, alimentata da un classico nor’easter, ha scaricato neve a ritmi impressionanti, oltre 5 cm l’ora, con accumuli che in alcune zone hanno superato i 60 cm. Le raffiche di vento hanno creato condizioni da whiteout, rendendo impossibile distinguere il cielo dalla strada.

Quartieri isolati e trasporti in ginocchio

A Staten Island e Long Island gli accumuli sono stati tra i più pesanti, con interi isolati irraggiungibili per ore. Le squadre di emergenza hanno lavorato senza sosta per liberare gli accessi agli ospedali, mentre la rete dei trasporti ha subito cancellazioni a catena. Centinaia di voli sospesi, ritardi sulle linee ferroviarie e metropolitana rallentata per ghiaccio e visibilità ridotta.

Una tempesta che riscrive le statistiche

Secondo i meteorologi, l’intensità del fenomeno che ha paralizzato New York ha superato diverse soglie storiche, con nuovi record giornalieri di neve in più punti della città. Central Park ha registrato uno degli accumuli più alti degli ultimi anni, mentre le zone costiere hanno affrontato anche il rischio di mareggiate e blackout localizzati.

La città riparte, ma lentamente

Con il passare delle ore, il fronte si è spostato verso nord, lasciando dietro di sé una metropoli che prova a riaprire. Le autorità invitano alla prudenza: marciapiedi ghiacciati, rami caduti e cumuli alti come automobili rendono la circolazione ancora complessa. Le scuole riapriranno gradualmente, mentre i servizi essenziali restano pienamente operativi.