Cronaca

La Kamchatka e la tempesta che ha travolto l’estremo Oriente russo

Kamchatka travolta da nevicate record. Città paralizzate, emergenza dichiarata, servizi in crisi e disinformazione online in aumento.

di Gianluca Pascutti - 20 Gennaio 2026

La Kamchatka sta vivendo giorni che resteranno impressi nella memoria collettiva della regione. Una serie di cicloni provenienti dal mare di Okhotsk ha colpito la penisola con una violenza rara anche per un territorio abituato agli inverni estremi. La Kamchatka diventa così il simbolo di un maltempo che ha messo in ginocchio città, infrastrutture e servizi essenziali, trasformando interi quartieri in veri e propri labirinti di neve.

Nevicate record e città paralizzate

Le ultime 72 ore sono state segnate da nevicate eccezionali, con accumuli che in alcune zone hanno superato i tre metri. Le strade principali sono state ricoperte da muri bianchi che hanno reso impossibile la circolazione, mentre i mezzi di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare gli accessi agli ospedali e ai centri nevralgici. La capitale regionale, Petropavlovsk-Kamchatsky, è stata tra le aree più colpite, scuole chiuse, trasporti sospesi e interi quartieri isolati.

Emergenza dichiarata e interventi straordinari

Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per accelerare l’impiego di mezzi speciali e squadre di intervento. Le operazioni di sgombero sono state rese difficili dal vento forte, che ha ridotto la visibilità e creato condizioni di whiteout. In diversi punti della penisola, i tetti degli edifici sono stati messi sotto pressione dal peso della neve, costringendo i residenti a evacuazioni temporanee. La situazione è stata monitorata costantemente per evitare ulteriori rischi.

Un evento estremo anche per una terra estrema

La penisola è nota per il suo clima rigido, ma l’intensità di questa ondata di maltempo ha superato le medie stagionali. I meteorologi hanno spiegato che la combinazione tra aria gelida siberiana e cicloni umidi provenienti dal mare ha creato una configurazione atmosferica particolarmente favorevole a precipitazioni eccezionali. L’episodio viene considerato dagli esperti un caso di studio utile per comprendere meglio le dinamiche climatiche dell’area.

Tra realtà e disinformazione

Mentre la popolazione affronta le conseguenze della tempesta, sui social sono circolati video e immagini che non rappresentano la situazione reale. Alcuni contenuti sono stati generati artificialmente, contribuendo a creare confusione. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a fare riferimento solo ai canali ufficiali.