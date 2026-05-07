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Niente Europei per Schwazer: “Ma non mi fermo”

Bloccato dalla Federazione, la decisione della Fidal. "Una scelta che rispetto"

di Paolo Diacono - 7 Maggio 2026

Alex Schwazer non andrà agli Europei: la Fidal ha deciso e lui lo ha riportato sui social. Il marciatore, fresco di vittoria con tanto di record nelle ultime uscite stagionali, alla veneranda età di 41 anni dà ancora (tanto) filo da torcere agli avversari. Ma la Federazione ha scelto di non “convocarlo” per i campionati europei che si terranno a Londra. Il motivo è facile intuirlo: nel suo passato controverso. Da cui, però, ha dimostrato pure che si può uscire, una bella storia (anche) di redenzione che avrebbe potuto trovare compimento. E invece non sarà così.

Niente Europei per Schwazer

Ad annunciare la scelta Fidal è stato proprio il marciatore. “Me lo ha comunicato il dt La Torre”, ha affermato all’Ansa. Il marciatore, già olimpionico azzurro e costretto a restar fermo otto anni a causa di una squalifica per doping, non ha voglia però di litigare. “Non voglio polemizzare. La Torre mi ha detto che la federazione vuole portare i primi tre italiani classificati alla coppa del mondo, è una scelta che rispetto”. Ma non resterà di sicuro a girarsi i pollici né a crogiolarsi nel rimpianto. “Per quel che mi riguarda, ha detto, io proseguo a marciare”. Schwazer, dunque, salterà gli Europei. Forse gli ultimi della sua carriera. Ma la decisione Fidal già sta destando più di una polemica sui social.