Attualità

Nobel Pace a Navi Pillay, una vita per i diritti umani

La sua storia, la sua carriera internazionale

di Elizabeth Costello - 9 Ottobre 2026

Nobel per la Pace 2026 a Navi Pillay: la vittoria del diritto internazionale e della giustizia globale. Il Comitato Nobel norvegese assegna il prestigioso riconoscimento alla celebre giurista sudafricana per il suo decennale impegno contro l’apartheid, i crimini di guerra e le violazioni dei diritti umani.

Il Nobel per la Pace a Pillay

Il Comitato Nobel per la Pace riunito ad Oslo ha annunciato l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2026 a Navanethem “Navi” Pillay. La motivazione ufficiale sottolinea il suo straordinario e decennale impegno nel promuovere la pace. Lo ha fatto attraverso il diritto internazionale, la tutela dei diritti umani e il rafforzamento delle istituzioni di giustizia globale. La sua figura rappresenta una pietra miliare nella lotta contro l’impunità per i crimini di guerra, i genocidi e le oppressioni sistemiche in tutto il mondo.

Chi è?

Nata a Durban nel 1941 in una famiglia sudafricana di origine tamil indiana, Navi Pillay ha vissuto direttamente le dure discriminazioni del regime dell’apartheid. Nonostante gli enormi ostacoli legati all’origine etnica e al genere, è diventata la prima donna nera ad aprire uno studio legale nella provincia del Natal.

Durante questo complesso periodo storico, si è distinta per aver difeso strenuamente numerosi prigionieri politici e attivisti del movimento anti-apartheid, tra cui figura lo stesso Nelson Mandela, consolidando la sua reputazione di coraggiosa giurista al servizio della libertà e della dignità umana.

La sua carriera internazionale

La carriera di Navi Pillay ha successivamente varcato i confini nazionali, segnando tappe fondamentali per la giurisprudenza globale. E’ stata giudice e poi presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ha svolto un ruolo storico nel far riconoscere per la prima volta la violenza sessuale e lo stupro di guerra come veri e propri atti costitutivi di genocidio e crimini contro l’umanità.

Successivamente ha prestato servizio come giudice presso la Corte Penale Internazionale de L’Aia. Dal 2008 al 2014 ha ricoperto il prestigioso incarico di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, denunciando con fermezza le violazioni dei diritti fondamentali in diversi contesti di crisi internazionale.

Negli anni più recenti, la giurista ha continuato a mettere la propria profonda esperienza al servizio delle istituzioni internazionali. Ha guidato la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati e operato come giudice ad hoc presso la Corte Internazionale di Giustizia.

L’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2026 riafferma con forza il valore universale della giustizia anziché della forza. E ricorda alla comunità globale che la pace duratura non può mai prescindere dalla certezza del diritto, dall’uguaglianza e dal rispetto incondizionato dei diritti umani per ogni individuo.