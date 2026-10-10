Economia

“Extraprofitti sull’energia? Tasse anti-economiche”

L'analisi di Marsiglia (Federpetroli): "Meglio un’azienda non tassata che distribuisce un alto dividendo invece che regalare soldi in tassazione"

di Cristiana Flaminio - 10 Ottobre 2026

Sarà proprio in Europa che si dimostrerà “l’anti-economicità degli extraprofitti sull’energia”. Lo assicura Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Che, in un commento rilasciato all’agenzia di stampa dell’Adn Kronos, ha analizzato la questione. Partendo da una considerazione di carattere economico difficilmente criticabile: “La parola extraprofitti allontana gli investitori e gli azionisti. Meglio un’azienda non tassata che distribuisce un alto dividendo invece che regalare soldi in tassazione”. Insomma, è la vecchia lezione liberale: le tasse non agiscono in maniera positiva sull’economia a differenza, invece, di utili e capitali che naturalmente vengono reimmessi nel gioco degli investimenti.

Extraprofitti energia? Anti-economici

L’analisi di Michele Marsiglia, però, non è di certo a tinte cupe. Anzi. “Il nostro settore – ha affermato – è fiducioso in un gruppo di lavoro istituito dall’Ecofin che possa far emergere le negatività di questa tassa antieconomica”. Perché è pur vero che le tasse allontanano ma, adesso, c’è una crisi gigantesca a cui si è chiamati a far fronte: “Siamo in una crisi energetica internazionale – ricorda il presidente Federpetroli -, è questo il problema da affrontare”.

Il dibattito in corso, la tentazione delle tasse

Più tasse, per quanto “straordinarie” non porterebbero a risultati positivi. “No a un’Europa che rema contro gli investimenti e contro l’industria del petrolio”, conclude Michele Marsiglia. La vicenda degli extraprofitti dell’energia, in Europa, ha comportato l’ennesima divisione. Bruxelles se l’è cavata con una sorta di compromesso. Un tavolo di lavoro ma, poi, ogni responsabilità di imporre tasse alle major energetiche spetterà ai governi nazionali. Che, però, potranno avvalersi del supporto dello stesso tavolo. La posizione delle aziende è chiara. Gli extraprofitti, che poi altro non sono che nuove tasse, comporteranno freni. E, alla lunga, si riverbereranno ancora una volta sui cittadini e le imprese.

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