Eventi

True Pilates celebra 25 anni a Roma: un viaggio lungo un secolo tra storia, innovazione e benessere

Doppio anniversario per il mondo del Pilates: cento anni dall'apertura del primo studio a New York e venticinque dall'arrivo della scuola originale in Italia. A Roma una serata tra storia, testimonianze ed esibizioni, con Sabina Formichella che ha raccontato l'evoluzione della disciplina.

di Francesca Petrosillo - 10 Ottobre 2026

Venticinque anni di attività a Roma e un secolo di storia internazionale. True Pilates ha celebrato ieri, venerdì 9 ottobre 2026, un doppio anniversario, ripercorrendo le origini e l’evoluzione di una disciplina che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio.

Ad accogliere gli ospiti, una piccola mostra dedicata alla storia del Pilates, un percorso cronologico attraverso immagini, fotografie d’epoca e testimonianze che hanno raccontato le tappe fondamentali della disciplina, dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Un viaggio nel tempo che ha permesso ai presenti di scoprire come il metodo ideato da Joseph Pilates si sia trasformato nel corso di un secolo, passando dalla riabilitazione fisica al mondo della danza, fino alla diffusione internazionale.

Al centro della celebrazione, il percorso professionale di Sabina Formichella, fondatrice di True Pilates, che nel 2001 ha aperto a Roma il primo centro ufficiale italiano della scuola newyorkese, contribuendo alla diffusione del metodo originale nel nostro Paese.

“Oggi festeggiamo un anniversario importantissimo perché sono 100 anni quest’anno dall’apertura del primo studio di Joseph Pilates nel 1926 a New York e 25 anni dall’apertura del primo studio in Italia a Roma, quindi doppio anniversario”, ha dichiarato Formichella durante l’evento.

True Pilates, dalle origini a New York ai 25 anni a Roma

La storia del Pilates affonda le proprie radici nei primi decenni del Novecento. Nato come metodo di esercizio fisico e recupero motorio, ha progressivamente trovato applicazione in numerosi ambiti, dalla danza alla riabilitazione, fino al benessere quotidiano.

“È una storia importante e l’abbiamo voluta raccontare proprio attraverso gli elementi e gli avvenimenti più significativi della storia, che rappresentano un po’ tutta anche l’evoluzione del Pilates in Italia”, ha spiegato Sabina Formichella.

Proprio questo percorso è stato il filo conduttore della mostra allestita per l’anniversario. Attraverso una successione di immagini e documenti, gli ospiti hanno potuto ripercorrere le origini della disciplina, osservando il passaggio dal primo studio aperto a Manhattan nel 1926 fino alla nascita e allo sviluppo di True Pilates nella Capitale.

La fondatrice ha ricordato anche le trasformazioni attraversate dal metodo nel corso del tempo. Inizialmente sviluppato anche per il recupero fisico dei soldati reduci dalla Prima guerra mondiale, il Pilates ha successivamente conquistato il mondo della danza e del balletto.

“Il Pilates è una disciplina inventata da un uomo, Joseph Pilates, per gli uomini e che ha conosciuto una diffusione sempre più popolare, sempre più grande negli ultimi anni”, ha raccontato Formichella.

Un successo che ha trovato terreno fertile nella New York degli anni Venti e Trenta, quando ballerini e professionisti dello spettacolo hanno iniziato a frequentare lo studio del fondatore, riconoscendo nel metodo uno strumento per migliorare forza, equilibrio e controllo del movimento.

L’esibizione di Pilates Flamenco durante la serata

Tra i momenti che hanno caratterizzato la celebrazione, anche un’esibizione di Pilates Flamenco, che ha arricchito il programma dell’evento con una performance dedicata al movimento e alla sua dimensione espressiva.

L’esibizione ha rappresentato un collegamento tra il Pilates e il mondo artistico, richiamando quel rapporto con la danza che ha contribuito alla diffusione della disciplina fin dalle sue origini.

Un momento che si è inserito nel racconto dei cento anni del metodo, mostrando come il movimento possa diventare anche una forma di espressione, oltre che uno strumento di allenamento e consapevolezza corporea.

La performance ha accompagnato una serata dedicata non soltanto ai risultati raggiunti, ma anche alle persone che hanno contribuito alla crescita di True Pilates. Insegnanti, professionisti e allievi hanno condiviso un appuntamento pensato per celebrare venticinque anni di formazione, relazioni e passione per la disciplina.

Sabina Formichella e il ruolo della formazione

Il percorso italiano di True Pilates è iniziato nel 2001, dopo l’esperienza formativa di Sabina Formichella a Manhattan, dove ha studiato al fianco di Romana Kryzanowska, erede didattica di Joseph Pilates.

Nel 1999 Formichella si era trasferita a New York per approfondire il metodo originale. Due anni più tardi, il progetto di portare quell’insegnamento in Italia è diventato realtà con l’apertura del primo centro romano.

Fin dall’inizio, l’obiettivo non è stato soltanto quello di proporre lezioni, ma anche di costruire un percorso professionale rigoroso, basato sulla conoscenza del metodo e sulla preparazione degli insegnanti.

“Lo studio è nato a Roma nel 2001, quindi festeggiamo quest’anno 25 anni di attività e l’attività corre parallelamente sia per quello che riguarda gli allievi che frequentano lezioni di Pilates normalmente ma anche e soprattutto per quello che riguarda la formazione e l’aggiornamento dei professionisti italiani ed europei”, ha precisato Formichella.

I numeri raccontano il percorso compiuto: oltre 200 insegnanti formati in Italia e in Europa e più di 1.500 allievi che hanno frequentato il centro nel corso degli anni.

Una crescita che ha accompagnato la progressiva diffusione del Pilates nel nostro Paese, contribuendo a trasformare una disciplina inizialmente poco conosciuta in una pratica oggi presente in numerosi centri sportivi, studi specializzati e percorsi dedicati al benessere fisico.

Pilates, ricerca scientifica e nuove applicazioni

Accanto all’insegnamento, True Pilates ha progressivamente ampliato il proprio impegno nel settore della ricerca scientifica e della riabilitazione motoria.

Dal 2008 Sabina Formichella insegna nel Master di Posturologia dell’Università La Sapienza di Roma. Ha inoltre collaborato con il Dipartimento di Neurologia del Policlinico Umberto I, approfondendo le possibili applicazioni del Pilates nel trattamento dei sintomi motori legati alle malattie neurodegenerative, in particolare al Parkinson.

Come ha ricordato la fondatrice, il Pilates, arrivato in Italia anche attraverso il mondo della danza, ha conosciuto nel tempo numerose applicazioni, comprese quelle riabilitative e chinesiterapiche, fino all’utilizzo come ginnastica correttiva per la postura.

L’impegno di Formichella si è esteso anche al riconoscimento professionale della disciplina. Cofondatrice nel 2018 dell’Associazione Professionisti Pilates Italia, di cui è vicepresidente dal 2026, partecipa dal 2024 al gruppo di lavoro UNI impegnato nella definizione della prima norma tecnica italiana dedicata al Pilates.

L’obiettivo è contribuire alla costruzione di riferimenti professionali sempre più chiari, valorizzando la qualità dell’insegnamento e la preparazione degli operatori.

Un anniversario che guarda al futuro del Pilates

La celebrazione romana ha rappresentato molto più di un semplice compleanno. La mostra storica, le dichiarazioni di Sabina Formichella e l’esibizione di Pilates Flamenco hanno contribuito a raccontare le diverse anime di una disciplina che continua a evolversi.

Dalle prime esperienze newyorkesi al percorso italiano, il Pilates ha attraversato generazioni e contesti differenti, mantenendo un legame con i principi del suo fondatore.

Cento anni dopo l’apertura del primo studio a Manhattan e venticinque anni dopo la nascita di True Pilates a Roma, la sfida resta quella di custodire il metodo originale, continuando a investire nella formazione, nella ricerca e nella professionalità degli insegnanti.

Un percorso che unisce passato e futuro, nel segno di una disciplina che ha fatto del movimento il proprio linguaggio universale.