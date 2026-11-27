Politica

Il Reddito di Cittadinanza? Non convince più gli italiani

Il sondaggio di Lab21 per L'identità

di Angelo Vitale - 27 Novembre 2026

Il fantasma del Reddito di Cittadinanza torna ad aggirarsi da settimane nei corridoi della politica italiana. Cambiano le formule, si levigano i contorni nei programmi del “campo largo”, si rivestono di patinate etichette europee le vecchie ricette, ma la sostanza resta immutata. Oltre le narrazioni consolatorie con cui il Movimento 5Stelle promosse la misura – con l’infausta abolizione della povertà annunciata dal balcone – il bilancio storico del provvedimento restituisce oggi una realtà totalmente diversa.

Il RdC? Non piace più agli italiani

Travolto da scandali di cronaca, truffe seriali e dall’incapacità congenita dei centri per l’impiego di incrociare domanda e offerta, il sussidio grillino si è rivelato poco più di un limitato tampone assistenziale.

Un mero trasferimento passivo di risorse pubbliche che non ha mai innescato la tanto sbandierata leva occupazionale. E oggi, mentre l’opposizione tenta di riesumarlo come perno del proprio futuro progetto sociale, i cittadini dimostrano di aver già elaborato un giudizio lucido, severo e privo di nostalgie.

A fotografare l’opinione pubblica è l’ultima rilevazione demoscopica condotta da LAB21 per L’identità. Il dato di partenza è netto: il 53,7% degli italiani si oppone alla reintroduzione del Reddito. Ma è scavando dentro la scomposizione di questa cifra che emerge il primo fallimento politico della misura.

A volere il ritorno del RdC nella sua formula originaria è appena un risicato 12,7% della popolazione. Persino la grande maggioranza dei favorevoli a un supporto economico – pari al 33,6% del totale del campione – lo accetterebbe unicamente a patto di introdurre maglie selettive rigidissime, controlli stringenti e l’obbligo tassativo di accettare un’offerta di lavoro reale.

E’ una bocciatura?

Non si tratta di un rifiuto dello Stato sociale ma della bocciatura trasversale di un patto tradito: gli italiani rifiutano l’assistenzialismo a fondo perduto che disincentiva il riscatto personale e trasforma il sussidio in una rendita di posizione.

Questa diffusa sfiducia si salda con una seconda linea di lettura fondamentale: il RdC viene percepito come una trappola che ha bloccato risorse preziose, sottraendole alle vere priorità economiche del Paese. Un italiano su quattro (il 25,3%) chiede di dirottare quei fondi verso il taglio del cuneo fiscale per chi lavora e verso incentivi diretti alle assunzioni aziendali.

4In una fase segnata dall’erosione del potere d’acquisto, le emergenze avvertite dalle famiglie sono drammaticamente concrete: il contrasto al caro vita svetta in cima alle preoccupazioni per il 40,8% dei cittadini, seguito da sanità e servizi pubblici (32,7%) e dal taglio delle bollette energetiche (30,4%). Destinare miliardi a un meccanismo passivo appare ai più come un lusso inaccettabile. Ed è precisamente in questo snodo che s’innesta il passaggio cruciale sul fisco e sulla giustizia distributiva.

Cosa vogliono gli italiani?

L’avversione al vecchio RdC non nasce affatto da una deriva egoistica. Al contrario, il 97,1% degli italiani esige una radicale riforma fiscale e il 68,3% si dichiara favorevole a una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni. Esiste dunque una forte domanda sociale di equità, ma i cittadini pretendono che le risorse pianificate vadano a finanziare beni collettivi universali – salute, scuola e riduzione delle tasse sul lavoro – anziché alimentare una spesa assistenziale improduttiva e priva di sblocchi occupazionali.

Infine, la rilevazione svela la grande illusione generazionale. Se tra gli under 25 i favorevoli al sussidio toccano il 56,5%, l’analisi dimostra che non si tratta di una vocazione al divano. Per i giovani precari, il RdC ha rappresentato soltanto un disperato paracadute d’emergenza di fronte a un mercato del lavoro frastagliato e sottopagato.

Interrogati sulle loro vere urgenze, i giovani di questo 2026 chiedono il salario minimo legale (31,9%) e un sostegno concreto per la casa e gli affitti (21,2%). Il Reddito, quindi, è stato un palliativo di Stato che ha finto di curare la precarietà senza mai offrire vera dignità occupazionale.

In conclusione, la lezione degli italiani è solida e inequivocabile. Il tentativo politico di riesumare il RdC rischia di rivelarsi un dannoso abbaglio. Il Paese non chiede affatto meno welfare, ma un welfare totalmente diverso. Non un sussidio elettorale che cronicizza la dipendenza, ma garanzie e riforme strutturali che premino il lavoro e costruiscano opportunità di crescita reale.