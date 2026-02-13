Italpress Notizie Energia

Nucleare, Pichetto “Fonte neutra da valutare, ma serve il quadro giuridico” / Video

di Italpress - 13 Febbraio 2026

CAGLIARI (ITALPRESS) “Non vedo questo paese come una di quelle realtà coperte da pale eoliche e fotovoltaico. Dobbiamo superare il fossile così com’è, anche se ci accompagnerà ancora per un po’ di tempo. E dobbiamo trovare una soluzione di produzione. L’energia elettrica da fonte nucleare è una soluzione neutra, che non ha emissioni, che tra l’altro dà il vantaggio di non pagare tassazioni, una differenza che abbiamo con Spagna e Francia”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno “Parliamo di mare” questa mattina a Cagliari.

“Io credo che il dovere fondamentale che c’è in questo momento per il Governo e per il Parlamento è di dare all’Italia il quadro giuridico perché sia possibile fare le valutazioni – ha aggiunto – Poi, nel 2030, ’32 o ’35, si faranno le valutazioni. Se in quel momento ci sarà un’invenzione straordinaria, magari una bicicletta speciale in grado di produrre l’energia di cui tutti noi siamo consumatori, faranno le scelte. Questa è la realtà. Ma oggi il dovere è creare un quadro giuridico”.

