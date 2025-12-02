Attualità

Nuove foto di Sempio a Garlasco il giorno del delitto

L'indagato attuale ripreso all'epoca da una fotografa dilettante. Le immagini, sul canale Youtube Bugalalla Crime

di Angelo Vitale - 2 Dicembre 2025

(Fonte: Canale Youtube Bugalalla Crime)

Nuove foto inedite di Andrea Sempio al centro del delitto di Garlasco riaccendono l’attenzione sul caso dopo 18 anni. Le immagini, pubblicate dalla youtuber Francesca Bugamelli, mostrano Sempio più volte davanti alla casa della vittima, alimentando un acceso dibattito.

Le foto inedite di Sempio e la loro scoperta

Le fotografie sono state scattate da una fotografa dilettante che passava casualmente vicino alla villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007, giorno del delitto di Chiara Poggi. Questi scatti ritraggono Andrea Sempio, allora 19enne, alla guida della sua auto e in conversazione con altre persone.

Le foto sono state acquisite dalla Procura di Pavia e pubblicate sul canale YouTube “Bugalalla Crime” di Francesca Bugamelli dopo 18 anni di segretezza. Il materiale documenta lo spostamento di Sempio nel pomeriggio, tra le 15:38 e le 16:14, diverse ore dopo l’orario stimato del delitto tra le 9:12 e le 9:35.​

Le implicazioni per la difesa di Sempio

I legali di Andrea Sempio valutano positivamente queste immagini, considerando una prova a favore delle sue dichiarazioni iniziali. Sempre aveva sempre sostenuto di essere passato davanti alla villetta più volte senza fermarsi subito, e le foto confermano la sua presenza nei momenti indicati.

Leggi anche Il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara

La sua difesa ha chiesto di poter recuperare immagini di video o registrazioni di parcheggio come ulteriori elementi probatori. Queste nuove prove rilanciano il dibattito sul caso e aprono scenari investigativi rilevanti.​

Caso Garlasco, ogni giorno una novità

Le foto inedite di Sempio dopo il delitto di Garlasco rappresentano un elemento significativo per la vicenda giudiziaria, specie secondo i suoi legali. Convalidano fatti narrati dall’indagato e stimolano al contempo ulteriori approfondimenti investigativi.

Questo ulteriore sviluppo riaccende l’interesse su una delle pagine più controverse della cronaca nera italiana recente, con nuove piste da esaminare con attenzione.