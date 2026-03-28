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Nuovo arresto per Tiger Woods negli Usa

Ha rifiutato il test delle urine dopo un pauroso incidente stradale, la polizia sospetta l'uso di farmaci o altre sostanze non precisate

di Giorgio Brescia - 28 Marzo 2026

Nuovo arresto per Tiger Woods, icona mondiale del golf: il fermo, a Jupiter Island, in Florida. L’atleta, che oggi ha 50 anni, è rimasto coinvolto in un pauroso incidente stradale che ha visto il suo Suv ribaltarsi dopo una collisione.

La dinamica dell’incidente e l’arresto

Secondo le fonti ufficiali dell’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Martin, Woods era alla guida della sua Land Rover a velocità sostenuta lungo una strada residenziale. Nel tentativo di sorpassare un autocarro, il campione ha urtato la parte posteriore del mezzo, perdendo il controllo e finendo per ribaltarsi sul fianco.

Nonostante la gravità dell’impatto, Woods è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo attraverso il lato passeggero, fortunatamente illeso.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno riscontrato subito suoi chiari segni di alterazione. Sebbene l’alcoltest abbia dato esito negativo, il sospetto delle autorità è che il golfista fosse sotto l’effetto di farmaci o sostanze non precisate.

Il rifiuto di sottoporsi al test delle urine ha fatto scattare l’arresto immediato con le accuse di Dui (Driving Under the Influence), danni a cose e rifiuto di test lecito.

Dopo otto ore di fermo obbligatorio, è stato rilasciato su cauzione.

Chi è Tiger Woods

Considerato uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, Tiger Woods vanta 15 Major e un record di 82 titoli Pga Tour. Negli ultimi anni, la sua carriera nel golf è stata una battaglia continua contro gli infortuni. Attualmente, Woods sta cercando di gestire il rientro agonistico dopo il settimo intervento alla schiena subito nel 2025. Solo pochi giorni prima dell’incidente, aveva partecipato alle finali della lega Tgl e stava valutando la partecipazione al Masters 2026 di Augusta.

I precedenti: una storia tormentata al volante

Non è la prima volta che Tiger Woods finisce sulle pagine di cronaca per episodi legati alla guida. Nel 2009 un incidente davanti a casa a Windermere che scoperchiò lo scandalo dei suoi tradimenti coniugali.

Nel 2017 l’arresto a Jupiter perché trovato addormentato al volante. Anche in quel caso fu accertato un mix di farmaci post-operatori. Si dichiarò colpevole di guida spericolata.

Nel 2021 un gravissimo incidente a Los Angeles dove rischiò l’amputazione della gamba destra a causa dell’alta velocità.

Questo nuovo episodio getta un’ombra sul suo futuro professionale, proprio mentre il mondo del golf attendeva il suo ennesimo, eroico ritorno sul green.