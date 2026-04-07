Meteo

Nuovo fronte freddo in arrivo, cosa aspettarsi nei prossimi giorni di aprile

Dopo giorni di sole e temperature quasi estive, l’Italia si prepara a un brusco cambio di passo: aria fredda, piogge e venti in arrivo riportano aprile alla sua vera natura instabile.

di Gianluca Pascutti - 7 Aprile 2026

Un nuovo fronte freddo è pronto a raggiungere l’Italia nei prossimi giorni di aprile, interrompendo la fase stabile e insolitamente mite che ha caratterizzato l’inizio del mese. Dopo giornate quasi estive, il quadro meteorologico è destinato a cambiare con l’ingresso di aria più fredda di origine settentrionale, capace di riportare instabilità, vento e un calo termico significativo.

Un cambio di scenario dopo il caldo anomalo

Le temperature elevate registrate negli ultimi giorni hanno anticipato un clima quasi estivo, ma si tratta di una parentesi destinata a chiudersi. L’arrivo del fronte freddo porterà un ridimensionamento termico, con valori che torneranno più vicini alle medie stagionali. Il passaggio dell’aria fredda sarà accompagnato da un aumento della nuvolosità e da fenomeni localmente intensi, soprattutto nelle regioni più esposte ai venti settentrionali.

Nel Nord Italia i primi segnali del peggioramento

Il Nord sarà la prima area a percepire gli effetti del fronte. L’ingresso dell’aria fredda favorirà piogge, rovesci e temporali, con possibili grandinate nelle zone più instabili. Sulle Alpi tornerà anche la neve, inizialmente a quote più elevate ma in calo con il passare delle ore. I venti rinforzeranno da nord, contribuendo a un calo termico netto.

In Centro Italia instabilità e venti sostenuti

Il fronte freddo scivolerà poi verso il Centro, dove si attende un aumento dell’instabilità, in particolare lungo il versante adriatico. Le temperature scenderanno in modo sensibile e i venti settentrionali diventeranno più intensi, portando un clima più fresco e variabile. Le regioni tirreniche vivranno un peggioramento più graduale ma comunque evidente.

Nel Sud Italia peggioramento nel weekend

Il Sud sarà coinvolto nella parte finale del peggioramento, con rovesci sparsi, temporali e venti forti. Il calo termico sarà avvertibile soprattutto nelle zone interne e lungo l’Adriatico. Il weekend potrebbe risultare più fresco e dinamico rispetto ai giorni precedenti, con condizioni meteo altalenanti.

Temperature in calo e ritorno alla normalità stagionale

Il fronte freddo riporterà le temperature su valori più consoni al periodo. Dopo i picchi anomali dei giorni scorsi, si prevede una diminuzione anche di 5–8 gradi, con sensazione di fresco accentuata dal vento. Si tratta di un ritorno alla normalità climatica di aprile, mese tradizionalmente variabile.