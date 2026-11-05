Torino

Sgombero Askatasuna, misure cautelari per i militanti antagonisti

di Redazione - 5 Novembre 2026

Sono in corso di esecuzione dalle prime ore di questa mattina, da parte della polizia 16 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti. Sono indagati, a vario titolo, per diversi reati commessi durante la manifestazione del 31 gennaio 2026 contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, tenutasi a Torino. Tra i destinatari dei provvedimenti alcuni risiedono fuori dal capoluogo. Nell’ordinanza del gip di Torino sono previste misure di custodia cautelare in carcere, domiciliari, divieti di dimora e obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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