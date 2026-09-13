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Obesità infantile? Conta il codice postale

Il fenomeno è in realtà una complessa malattia sociale, legata a doppio filo alle disuguaglianze economiche e infrastrutturali

di Angelo Vitale -

Obesità: in Italia, il peso dei bambini non si misura solo in chili, ma in chilometri e opportunità. Per decenni abbiamo trattato l’obesità infantile come un fallimento morale delle famiglie, una colpa alimentare da espiare a colpi di diete restrittive.

I dati dell’Italian Barometer Obesity Report 2026

I numeri ribaltano questa prospettiva. Il fenomeno è in realtà una complessa malattia sociale, legata a doppio filo alle disuguaglianze economiche e infrastrutturali. Nella mappa del fenomeno una profonda frattura geografica, un “Gradiente Nord-Sud”, due Italie diverse.

Nelle province di Trento e Bolzano, la percentuale di minori in eccesso di peso scende sotto il 15%. Scendendo al Sud, una situazione drammatica: in Campania la quota supera la soglia del 35%. Questa forbice non descrive una differenza di appetito o di tradizioni culinarie, ma una disparità nell’accesso ai servizi essenziali.

L’obesità, la spia visibile di una povertà strutturale

Laddove mancano parchi pubblici sicuri, palestre scolastiche accessibili e i prodotti freschi sono di costo proibitivo rispetto ai cibi ultra-processati e alle bevande zuccherate, la salute dei più giovani si deteriora.

Nel Paese culla teorica della Dieta Mediterranea, tassi di sedentarietà tra i più alti d’Europa e un crollo nel consumo quotidiano di frutta e verdura. Perciò non serve la semplice colpevolizzazione delle famiglie. Le diete punitive innescano solo pericolosi disturbi del comportamento alimentare e aumentare lo stigma psicologico dei ragazzi, esposti a bullismo e isolamento.

La svolta

Può arrivare con eccellenze cliniche nazionali come il progetto “Resilient” del Bambino Gesù. Qui l’eccesso di peso si affronta curando la persona nella sua interezza: non si contano le calorie, ma si ricorre al supporto psicologico e all’allenamento cognitivo per agire direttamente sulla regolazione ormonale della fame, in particolare su ormoni come la leptina.

Solo superando la retorica del semplice “allarme” e mappando il territorio — dalle mense scolastiche ai distributori di snack, fino alla povertà dei quartieri popolari — potremo restituire ai bambini il diritto alla salute, svincolato dal loro codice postale.

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