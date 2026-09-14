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La Juventus perde col Sassuolo, Spalletti: “Troppa voglia”

Non basta Zhegrova, i neroverdi la spuntano con un gol di Adzic: la Vecchia Signora a secco con Kolo Muani e Woltemade

di Maria Graziosi - 14 Settembre 2026

La Juventus perde, Spalletti finisce nel mirino della critica e litiga coi giornalisti. Non è stata una bella serata quella di ieri per il popolo bianconero. Il passato trapassa la Vecchia Signora. Giovanni Carnevali, da qualche tempo al timone della società più titolata d’Italia, arriva proprio dal Sassuolo che ha deciso di vincere la partita della vita contro gli juventini. E di farlo con una rete del giovane Adzic, l’attaccante che la società ha deciso di mandare in prestito in Emilia affidandosi agli asfittici Kolo Muani e Nick Woltemade. Il risultato parla chiaro: 3-2, tanti rimpianti e Spalletti nel mirino dei tifosi.

Juventus perde, Spalletti si arrabbia

Due volte Zhegrova, due volte in rimonta. Ma non basta così. La Juve, per puntare in alto, deve poter superare tutte le squadre, anche il Sassuolo. E dovrebbe farlo in maniera autorevole, come ci si aspetta dalla Vecchia Signora. Qualcosa, però, non sembra girare ancora per il verso giusto. Spalletti ritiene che la sua Juventus abbia perso per la troppa voglia di vincere. “La squadra ha perso gli equilibri per vincere”. E ancora: “La pressione non è stata fatta benissimo”. Il tecnico però si tiene “l’intenzione positiva del voler ribaltare il match”.

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Carnevali applaude il tecnico

Il dg Giovanni Carnevali non fa drammi. Una partita si può perdere, anche se si tratta di un match carico di significati sportivi non solo simbolici. “Se guardiamo il risultato, è sicuramente negativo. Abbiamo commesso vari errori che la Juventus non può fare, pur creando occasioni. Fa parte del percorso di crescita di squadra e società. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi perdendo così equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo. Di positivo trovo lo spirito di trovare a tutti costi il risultato: spero che questa sconfitta sia di insegnamento, le colpe non sono solo della difesa ma di tutti noi”. Ora c’è l’Europa League: “Una competizione importante e dobbiamo cercare il massimo risultato. C’è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l’Europa League, pur non essendo una competizione facile, può essere e diventare per noi un’opportunità”.