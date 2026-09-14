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Daniel Maldini incidente d’auto a Milano. Positivo a test per alcol e (forse) droga

Lo schianto a Milano, gli esami della Polizia locale: cosa è successo

di Paolo Diacono - 14 Settembre 2026

Daniel Maldini bocciato dall’etilometro: ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari, figlio della leggenda del Milan e della Nazionale Paolo nonché nipote di Cesare Maldini, è stato coinvolto in un incidente automobilistico a Milano. Subito dopo la partita disputata dai sardi a Bergamo, da cui i rossoblù sono usciti vittoriosi proprio grazie alla rete decisiva dell’ex talento di casa rossonera. La festa per la rete e la vittoria, però, hanno avuto una coda non proprio positiva.

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Daniel Maldini: patente ritirata, che è successo

Alle prime luci dell’alba di domenica, una Porsche Carrera a bordo della quale viaggiava l’attaccante cagliaritano si è scontrata con un’altra vettura. A cui aveva negato la precedenza. La macchina del calciatore è andata a finire sulla Golf che sopraggiungeva. E poi ha carambolato contro un’altra vettura, una Mercedes, che si trovava parcheggiata nell’area interessata dall’incidente, in via Caracciolo. Per fortuna non ci sono stati feriti. Ma poi gli agenti della Polizia Stradale hanno imposto l’etilometro a Maldini.

I numeri e l’attesa

Stando a quanto riportano i media, Daniel Maldini s’è visto la patente ritirata perché dall’analisi dell’etilometro il livello di alcol nel sangue era più alto dei massimi consentiti per legge. I valori erano di 0,91 alla prima e di 0,89 milligrammi per litro. Il calciatore è stato pure sottoposto ai test antidroga e dopo i pre-esami si attende ancora l’ufficialità dell’esito. I suoi legali hanno confermato che il calciatore si trova in buone condizioni di salute e che è subito stato dimesso dal pronto soccorso dove era arrivato in codice azzurro.