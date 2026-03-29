Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe
Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, prevede lo stop alla circolazione dei veicoli privati in due fasce orarie: dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00. La limitazione riguarda gran parte del territorio urbano all’interno della ZTL Fascia Verde e coinvolge soprattutto i veicoli più inquinanti. Tuttavia, come nelle precedenti domeniche ecologiche, sono previste numerose deroghe per garantire servizi essenziali e mobilità in situazioni particolari. Per chi deve muoversi oggi a Roma, il consiglio è di utilizzare i mezzi pubblici o verificare attentamente se il proprio veicolo rientra tra le categorie autorizzate.
Chi può circolare oggi durante la Domenica ecologica a Roma
Sono esentati dal divieto diversi veicoli a basse emissioni o utilizzati per necessità specifiche. Tra questi:
• Auto ibride ed elettriche
• Veicoli a GPL o metano (Euro 3 e successivi)
• Auto a benzina Euro 6
• Motorini 4 tempi da Euro 2 in poi
• Moto 4 tempi da Euro 3 in poi
Possono inoltre circolare senza limitazioni:
• Mezzi di emergenza, forze dell’ordine e servizi pubblici
• Taxi, NCC e veicoli di car sharing
• Veicoli per il trasporto pubblico e servizi di pubblica utilità
• Mezzi per il trasporto di persone con disabilità
• Veicoli utilizzati per esigenze sanitarie urgenti
Deroghe per lavoro e necessità particolari
Il Comune prevede ulteriori esenzioni per categorie specifiche di lavoratori e situazioni documentate. Possono infatti circolare:
• Medici, veterinari e operatori sanitari in servizio urgente
• Giornalisti e operatori dell’informazione
• Lavoratori con turni incompatibili con il trasporto pubblico
• Veicoli per trasporto merci deperibili, medicinali e valori
• Mezzi impegnati in cantieri pubblici o legati al Giubileo 2025
Sono consentiti anche gli spostamenti per cerimonie religiose, matrimoni e funerali, purché documentati.
Torna alle notizie in home