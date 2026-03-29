Ambiente

Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe

di Lino Sasso - 29 Marzo 2026

Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, prevede lo stop alla circolazione dei veicoli privati in due fasce orarie: dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00. La limitazione riguarda gran parte del territorio urbano all’interno della ZTL Fascia Verde e coinvolge soprattutto i veicoli più inquinanti. Tuttavia, come nelle precedenti domeniche ecologiche, sono previste numerose deroghe per garantire servizi essenziali e mobilità in situazioni particolari. Per chi deve muoversi oggi a Roma, il consiglio è di utilizzare i mezzi pubblici o verificare attentamente se il proprio veicolo rientra tra le categorie autorizzate.

Chi può circolare oggi durante la Domenica ecologica a Roma

Sono esentati dal divieto diversi veicoli a basse emissioni o utilizzati per necessità specifiche. Tra questi:

• Auto ibride ed elettriche

• Veicoli a GPL o metano (Euro 3 e successivi)

• Auto a benzina Euro 6

• Motorini 4 tempi da Euro 2 in poi

• Moto 4 tempi da Euro 3 in poi

Possono inoltre circolare senza limitazioni:

• Mezzi di emergenza, forze dell’ordine e servizi pubblici

• Taxi, NCC e veicoli di car sharing

• Veicoli per il trasporto pubblico e servizi di pubblica utilità

• Mezzi per il trasporto di persone con disabilità

• Veicoli utilizzati per esigenze sanitarie urgenti

Deroghe per lavoro e necessità particolari

Il Comune prevede ulteriori esenzioni per categorie specifiche di lavoratori e situazioni documentate. Possono infatti circolare:

• Medici, veterinari e operatori sanitari in servizio urgente

• Giornalisti e operatori dell’informazione

• Lavoratori con turni incompatibili con il trasporto pubblico

• Veicoli per trasporto merci deperibili, medicinali e valori

• Mezzi impegnati in cantieri pubblici o legati al Giubileo 2025

Sono consentiti anche gli spostamenti per cerimonie religiose, matrimoni e funerali, purché documentati.