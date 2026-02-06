Attualità

Oggi è la Giornata dei Calzini Spaiati: cos’è e come funziona

Basta un clic e tanta fantasia: un inno all'inclusione e alla diversità

di Maria Graziosi - 6 Febbraio 2026

Oggi è la Giornata dei calzini spaiati. Un’iniziativa che è nata per gioco, dal basso, ma che si è imposta fin da subito all’attenzione del grande pubblico. Un modo giocoso e colorato per celebrare le differenze, per fare (vera) inclusione. Un segnale di attenzione e sensibilizzazione nei confronti delle tematiche legate all’autismo indirizzate agli alunni delle scuole primarie e, da loro, anche alle famiglie e più in generale all’intera società.

La Giornata dei calzini spaiati

L’iniziativa è nata in Friuli. Per la precisione in una scuola primaria di Terzo di Aquileia. Dall’intuizione della maestra Sabrina. Si partecipa seguendo ciò che dice il nome stesso della Giornata, ossia indossando i calzini spaiati. Un pedalino diverso dall’altro. Più è diverso, più è del tutto scoordinato, meglio è. E, dopo averlo fatto, scattarsi una foto e postarla online. Un gesto semplice che testimonia l’adesione a un appuntamento che celebra appunto la diversità e l’inclusione. E che punta a non far sentire nessuno escluso.

Colore e fantasia contro la solitudine

Il successo dell’iniziativa, che quest’anno è giunta alla tredicesima “edizione” annuale, sta proprio nella sua semplicità. E nell’impatto colorato del messaggio. I calzini viaggiano da sempre in coppia. È proverbiale la “solitudine” del pedalino che perde il compagno. Ecco, basta un po’ di coraggio e di fantasia per smentire pure questo luogo comune. E serve nient’altro che un clic, e pochi secondi, per testimoniare a tutti che si può andare oltre le prime impressioni, le paure e le diffidenze. Con un sorriso e tanta voglia di abbracciare il mondo così com’è. La Giornata dei calzini spaiati è questo. E non è mica poco.