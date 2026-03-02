Attualità

Oggi il via alle Prove Invalsi: cosa c’è da sapere

Oggi partono i maturandi: le novità e tutte le date in agenda

di Martino Tursi - 2 Marzo 2026

Oggi iniziano le prove Invalsi. Ad affrontarle saranno gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. In pratica, si tratta di tutti quei ragazzi che da qui a qualche mese dovranno affrontare le prove della maturità per il conseguimento del diploma. Saranno loro i primi, a seguire toccherà agli studenti di tutti gli altri ordini e gradi delle scuole italiane. Dalle classi campione fino alle prove digitali, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento di cui saranno protagonisti i ragazzi e gli studenti italiani.

Prove Invalsi, calendario e classi campione

Le classi campione per le prove Invalsi saranno interessate dalle prove che inizieranno oggi e termineranno venerdì 6 marzo prossimo. Le prove riguarderanno le “classiche” materie come italiano, matematica e inglese, tra lettura e ascolto. La novità di quest’anno però saranno legate al digitale. Già, perché i questionari sottoposti agli studenti prevederanno anche un’altra area che sarà dedicata a valutare le competenze digitali dei ragazzi delle scuole italiane.

Non toccherà solo ai maturandi, chiaramente, cimentarsi con i questionari delle Prove Invalsi. Le altre classi, e in particolare gli altri appuntamenti, sono stati già segnati in agenda. I prossimi a doversi confrontare con i quiz e le domande tese a valutare le competenze degli studenti saranno quelli al termine del ciclo delle medie inferiori. Prima di affrontare l’esame di terza media, i ragazzi dovranno cimentarsi prove dall’8 al 30 aprile 2026, con classi campione impegnate tra il 9 e il 14 aprile. Gli studenti che terminano il primo biennio delle superiori saranno chiamati a fare le prove dall’11 maggio al 29 maggio mentre le classi campione saranno di scena dal 12 al 15 maggio.