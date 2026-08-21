Attualità

Omicidio in casa a Tito: un nuovo femminicidio?

Una donna di 57 anni è deceduta all'interno della propria abitazione a seguito di una violenta aggressione: si indaga sul marito e sul figlio

di Elizabeth Costello - 21 Agosto 2026

Un caso di cronaca nera – un omicidio in ambito domestico – ha scosso la comunità di Tito, comune in provincia di Potenza.

Omicidio a Tito

Nella tarda serata di ieri, una donna di 57 anni è deceduta all’interno della propria abitazione a seguito di una violenta aggressione. Questo, il quadro iniziale dell’omicidio posto all’attenzione degli investigatori.

La dinamica dei fatti e i primi interventi

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte. A richiedere l’intervento del 118 sono stati il marito e il figlio della donna, entrambi presenti all’interno dell’appartamento al momento dei fatti.

Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari, le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.

La vittima è deceduta a causa di lesioni gravissime, in particolare un forte trauma facciale.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul posto sono tempestivamente giunti i carabinieri della Compagnia di Potenza e del Nucleo Investigativo per avviare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le persone ascoltate

I militari hanno subito avviato l’interrogatorio del marito e del figlio per verificare le loro posizioni e chiarire il contesto in cui si è consumata l’aggressione.

Le piste investigative

Sebbene la Procura della Repubblica non escluda al momento alcuna ipotesi, il quadro emerso spinge le indagini verso la pista dell’ennesimo femminicidio consumato tra le mura domestiche.

Gli accertamenti medico-legali

Nelle prossime ore è attesa la disposizione dell’autopsia sul corpo della 57enne per stabilire con precisione la causa esatta del decesso e l’arma o l’oggetto utilizzato nell’aggressione.

I dati

I dati aggiornati del Dossier del ministero dell’Interno sul primo semestre del 2026 e i rilievi sulle attività di prevenzione evidenziano numeri al solito drsamatrici.

Vittime complessive

Nel primo semestre 2026 (1° gennaio – 30 giugno), le donne vittime di omicidio volontario sono state 34, registrando un calo del 37% rispetto alle 54 dello stesso periodo del 2025.

Femminicidi d’ambito familiare

Delle vittime di sesso femminile, la totalità di quelle incasellate sotto la specifica fattispecie di femminicidio (in vigore dall’art. 577-bis c.p.) o commesse in ambito familiare-affettivo è stata colpita per mano del partner, dell’ex partner o di un familiare.

Misure di prevenzione

Nei primi sei mesi dell’anno sono stati emessi 4.582 ammonimenti del Questore per violenza di genere, di cui 3.247 per violenza domestica (+24,1% rispetto al 2025) e 1.335 per atti persecutori/stalking.