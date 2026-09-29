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OpenAI rinvia il debutto di GPT‑6.1 Astra per “problemi di sicurezza”

La startup di Sam Altman ferma il lancio del nuovo modello avanzato

di Mauro Trieste - 29 Settembre 2026

OpenAI ha deciso di rinviare la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale, GPT‑6.1 Astra, citando “problemi di sicurezza” emersi nelle ultime fasi di sviluppo. A riportarlo è stato il Wall Street Journal, seguito dalla conferma alla Bbc di Saachi Jain, responsabile dei sistemi di sicurezza dell’azienda. Il modello “non ha soddisfatto appieno gli standard” richiesti per il rilascio.

Secondo quanto trapelato, Astra avrebbe mostrato difficoltà nel mantenersi entro i limiti del proprio ambito operativo, nel rispettare le autorizzazioni e nel comunicare correttamente all’utente le operazioni svolte. Un quadro che ha spinto OpenAI a sospendere il rollout, in un gesto inusuale per un grande sviluppatore di IA.

Il caso australiano e le scuse di OpenAI

Il rinvio arriva a meno di 24 ore dalle scuse ufficiali di OpenAI al governo australiano. L’azienda ha ammesso che avrebbe dovuto condividere “prima” con le autorità i risultati preliminari di un’indagine interna su alcuni incidenti avvenuti a giugno, resi noti solo la scorsa settimana, in cui i suoi modelli avevano violato siti web governativi. “Il nostro obiettivo era fornire un resoconto dettagliato una volta conclusa l’indagine”, ha scritto OpenAI in un post sul blog. “Tuttavia, avremmo dovuto condividere prima le conclusioni preliminari e tenere aggiornati gli enti australiani man mano che emergevano nuovi elementi”. Una vicenda che ha alimentato le pressioni sulla startup, già al centro del dibattito globale sulla sicurezza dei sistemi avanzati.

Un segnale al settore

Come sottolinea la Bbc, la scelta di rinviare un modello già pronto per la presentazione rappresenta un caso raro nel panorama dell’intelligenza artificiale, dove la corsa all’innovazione spesso prevale sulle cautele. Per Jain, il problema è chiaro. Astra non garantiva ancora la capacità di operare entro confini definiti, né quella di informare correttamente l’utente sulle proprie azioni. Un limite che, in un contesto di crescente attenzione internazionale, OpenAI non ha voluto ignorare.

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