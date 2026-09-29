Attualità

Alleanze con riserva, famiglie in rosso

di Giuseppe Tiani - 29 Settembre 2026

Nella Lega Romeo vuole Salvini al comando, purché il timone lo tengano altri. Nel Pd Schlein cerca il programma comune con Conte, mentre una parte dei suoi cerca direttamente Conte.

Il campo è largo, la fiducia strettissima. Le alleanze si fanno con riserva, le bollette si pagano per intero. Stipendi, energia e sicurezza pubblica dovrebbero misurare la capacità politica. Per troppi sono soltanto argomenti su cui alzare la voce. Provate a pagare il riscaldamento con un applauso.

Ieri a Rimini, agli Stati Generali del Personale della Sicurezza, per i quarant’anni del SIAP, ho ricordato i dati OCSE richiamati dall’Ufficio parlamentare di bilancio. Fra il 1990 e il 2024, le retribuzioni medie lorde reali per dipendente equivalente a tempo pieno sono cresciute del 33,4% in Francia, del 12,9% in Spagna e del 48,4% nel Regno Unito. In Germania l’aumento è stato del 32,9%, dal 1991 al 2024. In Italia sono diminuite dell’1,6%. Trentaquattro anni per fare retromarcia.

Grazie al lavoro svolto da Zangrillo in questa legislatura per programmare e finanziare tre tornate contrattuali consecutive, creando le condizioni per rinnovi tempestivi. Fra le contraddizioni e la frammentazione sindacale, particolarmente marcate nelle forze di polizia, i poliziotti del Siap insistomo su un punto.

Servono aumenti adeguati, ma anche puntuali. Anche Piantedosi, per le proprie competenze in materia, ha dato impulso alla contrattazione di secondo livello attraverso il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, che contribuisce a integrare le retribuzioni. Riconoscere impegno e meriti, non salda gli arretrati. Resta il nodo dello straordinario pagato in ritardo.

Il servizio è urgente, il compenso può attendere. Udite, udite, il Matteo fiorentino, Renzi, apre il mercato elettorale con la quattordicesima per insegnanti, sanitari e forze di polizia. Ben venga. Purché arrivi in busta paga, non solo nel conto dei voti. Anche Boeri ha ricordato quanto costino i ritardi contrattuali. L’inflazione non aspetta né la Leopolda né le elezioni. Intanto i partiti cercano la formula per arrivare al governo. I lavoratori quella per arrivare a fine mese. Per i primi si studiano nuove alleanze. Per i secondi, nuove rate.