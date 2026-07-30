Attualità

Niente camping in val di Susa, l’ordinanza del Prefetto

Il provvedimento delle autorità, cosa succede adesso

di Pietro Pertosa - 30 Luglio 2026

L'area dove era previsto il campeggio No Tav a Susa, ora vietato con ordinanza del prefetto di Torino, 30 luglio 2026 ANSA / Thierry Pronesty

Niente campeggio in Val di Susa: arriva l’ordinanza del prefetto di Torino. Il provvedimento della Prefettura vieta, categoricamente, ogni attività di accampamento in tutta l’area del territorio tra Susa e Bussoleno. Il divieto resterà in vigore dalla mezzanotte di oggi, 30 luglio, fino alle sette del mattino di lunedì prossimo, 3 agosto. La ragione del provvedimento è naturalmente quella di evitare assembramenti e nuovi “raduni” delle frange violente dei No Tav dopo le violenze registratesi nel fine settimana appena trascorso.

L’ordinanza del Prefetto: che succede ora in Val di Susa

L’ordinanza del Prefetto di Torino è arrivata in risposta, immediata, agli annunci riconducibili agli ambienti dei centri sociali. E, in particolare, a quello dell’Askatasuna. La polizia è schierata, nessuno può entrare né accamparsi. Lungo la statale 24 le camionette delle forze dell’ordine hanno allestito un presidio che rimarrà in piedi per tutto il fine settimana. Per evitare ogni fraintendimento, il documento emesso dalla Prefettura è stato affisso e segnalato anche in strada.

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L’appuntamento a Traduerivi

L’ordinanza del Prefetto è arrivata dopo l’annuncio dell’incontro dei no-Tav in Val di Susa. Un happening in programma a Traduerivi, frazione proprio del Comune di Susa. Dove, al momento, non sarebbero ancora arrivati militanti. Una seconda ordinanza prefettizia vieta nei comuni di Bruzolo Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Didero e Susa, di detenere, senza giustificato motivo materiali idonei all’occultamento del viso, come caschi, maschere antigas e passamontagna e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, come fumogeni materiale esplodente. Infine con una terza ordinanza vieta l’accesso per la durata del campeggio l’accesso a sentiero, aree boschive nei comuni di Giaglione e Piemonte e il posteggio e la sosta nei comuni di Susa e nelle frazioni Traduerivi e San Giuliano.