Usa, pesante ondata di raid contro l’Iran: “Colpiti i Pasdaran”

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Trump: "Li colpiremo molto duramente, ora tocca a noi"

di Askanews - 30 Luglio 2026

Washington, 30 lug. (askanews) – Pesante ondata di raid contro obiettivi iraniani. L’annuncio arriva dal Comando centrale americano, dopo l’attacco missilistico di Teheran contro forze statunitensi in Giordania. Secondo il comando Usa, i raid hanno colpito decine di obiettivi delle Guardie rivoluzionarie iraniane, compresi centri di comando militari.

Dallo Studio Ovale, Donald Trump aveva annunciato una risposta dura.

“La situazione si sistemerà – ha detto Trump – Nel frattempo li colpiremo molto duramente, perché ora tocca a noi colpire loro. Sanno che sta arrivando. Ci stanno chiedendo di non farlo, ma sapete, la scorsa notte hanno provato a sparare contro di noi. Sono stati lanciati cinque missili, a 8.500 miglia all’ora, e tutti e cinque sono stati abbattuti. Però hanno comunque tentato. Quindi ora tocca a noi. Vedremo se a un certo punto arriveremo a un accordo, ma li colpiremo molto duramente”.

Trump ha evocato anche nuove misure economiche contro Teheran, accanto alle sanzioni già in vigore.

La nuova offensiva arriva mentre la guerra in Medio Oriente torna ad allargarsi, tra attacchi contro forze americane, raid Usa-sauditi in Iraq e tensioni sulle rotte energetiche.