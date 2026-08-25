Attualità

Perché la corsa dell’oro svela i problemi di Trump

I mercati voltano le spalle al tycoon: col debito Usa alle stelle e i dubbi sulla guerra, gli investitori cercano sicurezze

di Maria Graziosi - 25 Agosto 2026

Tradito dall’oro, Donald Trump. Se c’è un indicatore, affidabilissimo, che più degli altri sta facendo perdere il sonno alla Casa Bianca è proprio il prezzo del bene rifugio per eccellenza. Sta continuando a salire, macinando record su record. Si sta riportando attorno ai 4.700 dollari all’oncia, oggi ne vale appena un po’ in meno, ma la strada sembra tracciata. L’oro sta inguaiando Trump. Non è una causa, è un effetto di politiche che non stanno convincendo i mercati. E che, adesso, sembrano iniziare ad averne abbastanza degli annunci contraddittori del tycoon e delle sue guerre. Ormai (quasi) tutte economiche. L’oro sale e ciò basta a spiegare lo scetticismo degli investitori rispetto alle questioni mediorientali. Che la morsa minacciata al collo di Teheran basti, e nonostante il rial abbia toccato l’ennesimo minimo storico sul dollaro (sarà solo il primo di una lunga serie di aggiornamenti verso il baratro), ci credono in pochi.

L’oro è un segnale, le politiche di Trump la causa

Piuttosto che aspettare, meglio riconvertire gli investimenti in qualcosa che resta e non perde valore. E, a questo punto, qualcuno cattivissimo potrebbe indicare le obbligazioni di Stato, i favolosi Treasury. Però il debito pubblico americano ammonta a oltre 40mila miliardi e, per una volta, pure gli investitori si sentono scoraggiati dal momento che neanche gli Stati sembrano voler investire più in bond americani. Intendiamoci: di sicuro l’America non farà la fine dell’Argentina. Ma chi, in tempi di guerra, cerca porti sicuri dove conservare le proprie sostanze sembra preferire il caro vecchio biondo metallo. L’aveva pur detto, insediandosi, Donald Trump: “Sarà l’età dell’oro”. Ma, è sicuro, non intendeva di certo questo.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA