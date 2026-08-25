Esteri

Una taglia Usa da 10 milioni sui capi dei Pasdaran

L'annuncio sui social del Dipartimento di Stato Usa dopo le minacce a Barron Trump

di Pietro Pertosa - 25 Agosto 2026

Gli Usa mettono una taglia da dieci milioni di dollari sulla testa dei capi dei pasdaran. L’annuncio della ricompensa per chiunque fornirà informazioni utili a scovare alcuni dei leader della Guardia rivoluzionaria dell’Iran è apparso sui social. In particolare sull’account di X del Dipartimento di Stato americano. Si rivolge a chiunque sia in grado di fornire notizie e dettagli su alcuni dei capi dei pasdaran. Una risposta, nemmeno troppo velata ai video che circolavano in Iran su “come uccidere il figlio di Trump”. In particolare, il giovane Barron.

La taglia Usa sui pasdaran

C’è una taglia Usa da dieci milioni di dollari sul capo di Ahmed Vahidi, leader dei Pasdaran. E poi su quella del comandante Ali Abdollahi, il responsabile delle forze aerospaziali e droni, Said Aghajani, del cyberwarfare, Hamidreza Lashgarian, e dell’intelligence Majid Khademi. “Queste persone sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale Usa con attacchi e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche”, scrive su X il Dipartimento di Stato Usa. Che chiede a chiunque sia in possesso di informazioni di fornirle il prima possibile.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI

Le minacce a Barron Trump

Il fatto che sulla testa dei Pasdaran penda una taglia Usa da dieci milioni di dollari non sembra così casuale. A quanto risulta al New York Post, infatti, ci sarebbe una ricompensa di uguale entità, messa a disposizione da Teheran, per chiunque riesca a far fuori Barron Trump, figlio del presidente Usa. Il video su “dove e come uccidere Barron Trump” sarebbe stato diffuso da media iraniani e dagli stessi pasdaran sui loro canali. “Questo è solo l’inizio, Barron aspettaci”, la minaccia da Teheran.