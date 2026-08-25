Economia

Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica

L'addio polemico con una gestione "impersonale e distante", ora si dedicherà ai nuovi affari. Il titolo perde lo 0,3% a Parigi

di Paolo Diacono - 25 Agosto 2026

Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto sapere di voler lasciare tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. Troppo forte il richiamo del mare delle nuove opportunità, dei nuovi affari. Anzi, “dei nuovi progetti imprenditoriali”. Le indiscrezioni hanno trovato conferma nelle parole di un portavoce del gruppo vicino alla famiglia Del Vecchio. Sì, è tutto vero. Se ne andrà e la storia tra Del Vecchio jr e Luxottica è arrivata ai titoli di coda e ai ringraziamenti di prammatica.

Leonardo Maria Del Vecchio saluta Essilor Luxottica

L’addio è consumato quando arriva il ringraziamento. E puntuale, da Luxottica, arriva il commiato da Del Vecchio jr: “Ringraziamo Leonardo Maria – fanno sapere – per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura”. Un’avventura, quella di Leonardo Maria Del Vecchio, che si impernia sul venture capital. Gli investimenti, nel corso degli ultimi mesi, sono stati davvero tanti. Dall’editoria fino al credito.

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Gli incarichi e l’addio

In Essilor Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio conservava l’incarico di chief strategy officer nonché di presidente della società Rayban. La lettera di dimissioni è stata consegnata al presidente e amministratore delegato del gruppo, Francesco Milleri. Il documento è finito anche sulla scrivania dei membri del board del colosso. Stando a quanto riporta Ansa, per Del Vecchio l’addio non è stato così tranquillo. Nel documento, infatti, avrebbe messo nero su bianco tutti i dubbi su una gestione “distanze e impersonale” lontana mille miglia da ciò che era “Luxottica vent’anni fa”.

La reazione dei mercati

L’addio di Leonardo Maria Del Vecchio a Essilor Luxottica ha già sollevato le prime reazioni in Borsa. A Parigi, il titolo di Essilux è sceso dello 0,3% non appena le notizie sulle dimissioni di Del Vecchio jr da indiscrezioni si son trasformate in concreta realtà.