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Tajani le ama, Vannacci le odia: 3 outfit a prova di generale (e senza gonna)

di Cristiana Flaminio - 22 Settembre 2026

A differenza del vicepremier Antonio Tajani, che ama le gonne lunghe, Roberto Vannacci preferisce le donne senza gonna. Noi, piuttosto disinteressate alle polemiche, ascoltiamo tutti i consigli. Dunque, ecco per voi tre outfit comodi ed eleganti per andare in ufficio senza deludere il generale.

Outfit n.1: donna in carriera

Che ve lo dico a fare: un ottimo tailleur, coordinato giacca e pantaloni, e passa la paura. Con il classico non si sbaglia mai. Evitate solo i colori fluo, a meno che non abbiate una personalità più esuberante di quella del fondatore di Futuro Nazionale. E, magari, una chioma leonina come la Tina Turner dei tempi belli. Sotto potete osare con un sottogiacca oppure una t-shirt senza soverchi ricami, ma mica ve lo devo dire io?!?. Meglio il tacco. Divertitevi a sceglierlo. Alto e slanciato sarà anche scomodo ma vi darà un sacco di punti in termini di girl power. Borsa: bauletto. Birkin per chi ce l’ha. Beate voi.

Outfit n.2: easy ma non troppo

Si sta bene, il gran caldo è finito ma le temperature sono ancora gradevoli. Ecco, dunque, che possiamo scegliere di indossare, sotto un bel paio di jeans comodi (leggi baggy), una bella camicia, larga e altrettanto comoda. Colorata, coi colori dell’autunno. Nel senso di quelli in tendenza: granata, marrone, burgundy, giallo burro, fate voi. Le più freddolose, e chic, possono scegliere di indossare, sopra una camicia che a questo punto può essere anche neutra, un bel blazer. Colorato, come sopra. Osate con gli accessori. Una bella cintura, una borsa ampia e voluminosa, va bene pure la shopper. Massì, più grande è, meglio sta. Il tacco ci può stare. Così come le sneakers. Che, forse, ci vanno anche meglio. Quelle massicce che si portano adesso: tanto sono più scomode da vedere che da indossare.

Outfit n.3: Anto’ fa caldo

Se, invece, ritenete che faccia ancora caldo e volete stare ancora più fresche e sbarazzine, la soluzione c’è. Senza dover ricorrere al vestito a portafogli che, sebbene al limite, sempre una gonna è e farebbe dispiacere al generalissimo. A differenza degli uomini, a cui sono interdetti da ogni convenzione internazionale, per le donne c’è l’ampia (ed elegante, basta saper scegliere) opportunità degli shorts. Lunghi, per favore. Al ginocchio o immediatamente sotto (e fate felice pure Tajani). Ce n’è di ogni: preferibili materiali comodi e freschi, cioè cotone è ovvio. Sopra una blusa o una camicia. Niente tinte unite, viva la fantasia evviva il colore. Borsa anche più piccola, se preferite. Ma che sia di una tonalità decisa. E se il taglio dello short lo consente, pure una bella cintura. Meglio se appariscente. Scarpe, un bel paio di sneakers. Colorate e soprattutto comode.

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