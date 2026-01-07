Italpress Notizie Agroalimentare

Pac, Uila “Bene marcia indietro Ue, ora rafforzare la condizionalità sociale”

di Italpress - 7 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La Uila accoglie positivamente la decisione della Commissione europea di tornare sui propri passi in merito ai tagli al bilancio PAC. Le forti pressioni da parte degli agricoltori e del nostro governo, condivise e supportate dalla nostra organizzazione, sono state determinanti nell’ottenere questo risultato” dichiara Enrica Mammucari, segretaria generale della Uila-Uil, in merito alla comunicazione della presidente Ursula Von der Layen sulla PAC. “Le proposte della Commissione erano per noi inaccettabili. I tagli previsti tradivano l’origine stessa dell’Unione, legata alla centralità dell’agricoltura. Questo aspetto diventa ancora più rilevante guardando al forte aumento della spesa militare, a conferma di un preoccupante allontanamento dalle priorità economiche e sociali dell’Ue”.Lo scorso 18 dicembre, in occasione della manifestazione di Bruxelles che ha visto la partecipazione di oltre 8 mila agricoltori, con un’ampia presenza italiana, la Uila ha mobilitato le proprie sedi territoriali per esprimere sui canali social testimonianze di sostegno alla protesta, attraverso l’iniziativa “UILAxlaPAC”.“Il lavoro agricolo è essenziale per garantire cibo di qualità e tutela ambientale” prosegue Mammucari “per questo i diritti dei lavoratori devono rimanere al centro della politica agricola comune attraverso il rispetto del principio di condizionalità sociale. Ci auguriamo, inoltre che questo importante risultato non sia neutralizzato dagli effetti che potrebbero derivare dalla sottoscrizione dell’accordo Mercosur, rispetto al quale continuiamo ad evidenziare le troppe contraddizioni che lo caratterizzano. Per questo rivendichiamo non solo la piena applicazione della condizionalità sociale in tutti i Paesi europei, ma anche il rispetto del principio di reciprocità negli accordi di libero scambio per evitare forme di dumping sociale tra chi produce e lavora in Europa e chi vive in paesi in cui non sono rispettati i diritti umani ed è consentito addirittura il lavoro minorile”.-foto ufficio stampa Uila –(ITALPRESS).