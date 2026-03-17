Attualità

Zero pacchi: gli attacchi hacker alla spesa online

Negli ultimi cinque anni sono aumentati del 48%: uno scenario di vulnerabilità che l'Italia sta pagando a caro prezzo

di Dave Hill Cirio - 17 Marzo 2026

Gli attacchi hacker alla logistica italiana e alla spesa online: perché la sicurezza dei trasporti riguarda da vicino ogni consumatore.

Il settore della logistica e dei trasporti è uscito dai confini dell’operatività tecnica per entrare nel mirino del crimine informatico globale. Non si tratta più di una minaccia astratta per i tecnici IT, ma di un fenomeno con ricadute dirette sulla stabilità economica del Paese e sulla vita quotidiana dei cittadini. Secondo i dati del Cyber Defense Center di Maticmind, negli ultimi cinque anni gli attacchi significativi al comparto sono aumentati del 48%, delineando uno scenario di vulnerabilità che l’Italia sta pagando a caro prezzo.

Un primato europeo preoccupante

L’Italia si trova oggi in una posizione di singolare esposizione. Nel 2024 sul nostro territorio ha puntato circa il 10% degli attacchi globali. All’interno di questo perimetro, la logistica appare come l’anello debole di una catena già tesa.

La fragilità del sistema italiano risiede nella sua stessa struttura, caratterizzata da un’alta frammentazione e da una digitalizzazione dei processi non sempre accompagnata da adeguati investimenti in sicurezza. Un operatore logistico viene colpito? L’effetto domino è immediato: dalla paralisi dei magazzini automatizzati al blocco dei software di smistamento per l’ultimo miglio.

Le armi del cybercrime: non solo furto di dati

Il ransomware si conferma la minaccia più insidiosa (38% dei casi), trasformando i dati aziendali in ostaggi digitali. Tuttavia, l’impatto va oltre il semplice riscatto economico. Per un’azienda che gestisce servizi ad alto valore aggiunto, come la consegna di farmaci o la spesa a domicilio, un’interruzione dei sistemi significa spezzare la catena del valore.

Un attacco di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), che oggi rappresenta il 24% delle offensive, può mandare in default i portali di tracciamento, lasciando migliaia di consumatori nell’incertezza e causando danni reputazionali che Cybersecurity Ventures stima, a livello globale, in migliaia di miliardi di dollari.

Non è un caso che il phishing (18%) rimanga una porta d’accesso privilegiata: spesso basta l’errore umano di un operatore logistico sotto pressione per compromettere l’intera rete distributiva.