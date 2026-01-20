Attualità

Paddleboard in Siberia a meno 40 gradi (VIDEO)

In piedi su una tavola a pagaiare in condizioni meteo estreme

di Dave Hill Cirio - 20 Gennaio 2026

(Fonte: Instagram)

Una delle immagini più suggestive e insolite dell’inverno 2026: un gruppo di atleti ha praticato paddleboard in Siberia su un affluente del fiume Ob con temperature che si avvicinano a meno 40 gradi. Una sfida estrema che ha fatto il giro del mondo.

Cos’è il paddleboard e come si pratica

Il paddleboard (o stand‑up paddleboarding) è uno sport acquatico in cui l’atleta si mantiene in piedi su una tavola simile a quella da surf mentre pagaia con una pagaia lunga. Nasce come disciplina legata al surf alle Hawaii, ma negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo su fiumi, laghi e mari.

Elemento chiave, la tavola più larga e stabile di quella da surf, con la pagaia che permette di muoversi anche in acque calme o leggermente mosse.

L’impresa siberiana, paddleboard a meno 40 gradi

Dove è avvenuto e perché l’acqua non ghiacciava. Gli atleti, partiti da Novosibirsk, una delle principali città della Siberia occidentale, hanno percorso uno degli affluenti del fiume Ob, un grande sistema fluviale che anche in pieno inverno non ghiaccia completamente grazie alle correnti e alla portata dell’acqua.

Le condizioni estreme e l’atmosfera mozzafiato

Con temperature attorno a meno 40 gradi, la sfida come un’esperienza estrema. Non solo per il freddo glaciale, ma anche per la nebbia di brina sollevata sopra il fiume. Creati così scenari quasi surreali, con rami e piante rivestiti di ghiaccio.

Perché questa impresa ha suscitato interesse

A temperature così basse l’acqua superficiale di fiumi e laghi si ghiaccia rapidamente. Il tratto scelto, però, uno dei pochi a restare liquido per forza delle correnti. Questo rende possibile, seppur rischioso, praticare questo sport anche in condizioni invernali estreme.

Uno sport estremo, le curiosità

In passato, simili imprese con paddleboard sono state documentate anche in altri contesti invernali. Ad esempio, con iniziative come la GlaGla Race in Francia su laghi gelati. La disciplina sta crescendo come sport d’avventura in zone fredde.

Rischi e preparazione per attività invernali simili

Praticare paddleboard in pieno inverno richiede: un equipaggiamento tecnico: muta stagna o drysuit, guanti, calzari isolanti e strati termici. Poi, la conoscenza del luogo: correnti, spessore del ghiaccio e condizioni meteo. Infine, esperienza: non uno sport per principianti in condizioni fredde estreme.

La sua popolarità in condizioni fredde, un fenomeno crescente: comunità di appassionati che lo praticano anche fuori stagione per puro spirito di avventura.

Il fascino del freddo estremo e gli sport outdoor

Attività come il paddleboard in Siberia ricordano quanto sport e natura possano combinarsi in esperienze uniche, spingendo i limiti di ciò che è considerato possibile. E attirando l’attenzione dei media per la spettacolarità e imprevedibilità del contesto.