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La profezia di Pompei: Leone XIV e il realismo della carità nel primo anno di Soglio

Leone XIV a Pompei: il primo anno di Soglio di Papa Prevost tra diplomazia della pace, carità sociale e l'abbraccio istituzionale della Campania e di Napoli

di Anna Tortora - 8 Maggio 2026

L’8 maggio si riappropria della sua forza dirompente, smarcandosi dal perimetro della semplice devozione per farsi baricentro geopolitico di un Pontificato. Robert Francis Prevost, nel giorno esatto in cui ricorre il primo anniversario della sua elezione, sceglie Pompei per un atto di ecclesiologia sociale. Salire al Soglio col nome di Leone XIV significava, già un anno fa, dichiarare una continuità con quel cattolicesimo che non teme di conservare la sua dottrina con la modernità e le sue macerie. Oggi, tra le navate del Santuario, quel progetto si fa carne.

La carità come prefazione alla fede

Alle 8:50, il sibilo dell’elicottero papale nell’Area Meeting del Santuario ha rotto il silenzio di un’attesa carica di significato. Ad accogliere il Pontefice, un picchetto istituzionale che riflette l’unità di un territorio: monsignor Tommaso Caputo, l’arcivescovo prelato che di Pompei è custode, accanto al presidente della Regione Roberto Fico, al prefetto Michele Di Bari e ai sindaci Gaetano Manfredi e Andreina Esposito. Proprio Manfredi ha affidato ai social il sentimento della comunità: «Benvenuto nella nostra terra».

Ma è il passo successivo a definire il Magistero di Leone XIV. Il Papa ha raggiunto a piedi la Sala Luisa Trapani, trasformando un trasferimento logistico in un percorso simbolico. Il primo atto del suo anniversario non è stato verso l’altare, ma verso il “Tempio della Carità”. È qui che la teologia di Prevost rivela la sua natura agostiniana: non esiste ricerca di Dio che possa prescindere dall’incontro con l’uomo ferito. Incontrare i ragazzi e gli ultimi delle opere di Bartolo Longo prima di presiedere la Supplica è la riaffermazione di un primato: la Chiesa di Leone XIV o è carità che trasforma il sociale, o è cenere liturgica. È il ritorno al cuore del pensiero del Santo d’Ippona: l’amore come unica forma di conoscenza della Verità.

Una diplomazia dei “tempi inquieti”

In una Piazza Bartolo Longo gremita, la voce del Pontefice risuona come l’unico contrappunto credibile al cinismo dei conflitti globali. Non è un caso che il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ne sottolinei la funzione di «guida instancabile» sulla via della diplomazia. Per questo Papa, la diplomazia non è l’arte del compromesso al ribasso, ma la «profezia del possibile» invocata attraverso il valore della pace.

Allo stesso modo, il riconoscimento che giunge dai vertici di Forza Italia – che individua in lui un riferimento morale capace di parlare a credenti e non credenti – conferma la riuscita di un’operazione complessa: aver riportato la dignità umana al centro del dibattito pubblico, sottraendola alla paralisi delle ideologie. Prevost incarna quel «personalismo comunitario» che è l’unico antidoto all’indifferenza dell’era digitale.

Napoli e l’estetica della cura

Mentre l’eco della Supplica di mezzogiorno già si prepara a vibrare, l’attesa si sposta sul pomeriggio napoletano. Dal Duomo a Piazza del Plebiscito, il percorso di Leone XIV si preannuncia come la sintesi di questi primi dodici mesi: una Chiesa che abita la città, che ne ascolta le ferite e che ne rivendica la bellezza profonda.

Robert Francis Prevost sta dimostrando che la responsabilità e la cura non sono concetti astratti, ma le coordinate necessarie per orientarsi in questi «tempi inquieti». Un anno dopo, la direzione è chiara: una Chiesa che non occupa spazi, ma apre orizzonti di senso laddove il mondo vede solo confini. Se il primo anno è stato quello della semina, il gesto di oggi a Pompei dice che il raccolto sarà nel segno di una speranza che non delude.

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