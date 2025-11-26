Attualità

Partorisce in casa e tenta di gettare la figlia nel water: fermata

La donna è stata bloccata dai sanitari che hanno salvato la piccola: ora è sotto inchiesta, risponde di tentato omicidio

di Maria Graziosi - 26 Novembre 2025

Aveva partorito in casa e stava per disfarsi della figlia neonata gettandola nel water quando è stata fermata dal provvidenziale intervento del 118. La donna è stata fermata. E le accuse per lei sono gravissime: dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di tentato omicidio. Una storia efferata, sempre uguale a se stessa, che arriva da Cirié, in Piemonte. Solo che, almeno questa volta, c’è stato un finale diverso. La piccola, difatti, è stata salvata dall’intervento dei sanitari.

Tutta la vicenda s’è verificata lunedì scorso. La donna aveva partorito in casa sua e stava provando a disfarsi del frutto della sua gravidanza. Una bambina appena nata, indifesa, con l’unica “colpa” di essere stata messa al mondo da chi, evidentemente, non aveva alcuna voglia di accoglierla. Però, una volta tanto, le cose si sono messe per il meglio. Per la piccola. Già, perché un familiare della donna, che aveva capito che c’era qualcosa che non andava per il verso giusto, aveva invocato l’intervento proprio del 118. E il loro arrivo è stato provvidenziale per salvare la vita alla piccola.

“Non sapevo di essere incinta”

I medici l’hanno trovata mentre tentava di spingere la testa della figlia neonata nel water. Un attimo prima che la tragedia si compisse. I sanitari hanno sottratto alla madre biologica la piccola e subito l’hanno sottoposta alle manovre per la rianimazione neonatale. Che sono riuscite. La bambina si trova ancora ricoverata presso l’ospedale di Torino, nel reparto di terapia intensiva neonatale Intanto la donna era stata soccorsa a sua volta. Ai sanitari aveva riferito di non essersi accorta di essere incinta. È stata fermata con l’accusa di tentato omicidio.