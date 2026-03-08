Salute

Passeggiare, quando il corpo parla

Perché le flatulenze durante la camminata sono un fenomeno fisiologico importante

di Gianluca Pascutti - 8 Marzo 2026

Passeggiare è un gesto quotidiano che accompagna la vita urbana e i ritmi personali, ma è anche un momento in cui il corpo rivela dinamiche spesso ignorate. Tra queste, l’aumento delle flatulenze durante la camminata, un fenomeno comune che suscita curiosità e imbarazzo. Passeggiare, in realtà, attiva meccanismi fisiologici che spiegano perché l’intestino diventa più “espressivo” proprio mentre ci si muove.

Il movimento come stimolo naturale dell’intestino

La camminata favorisce la peristalsi, il movimento ritmico dell’intestino che permette l’avanzamento del contenuto alimentare. L’attivazione dei muscoli addominali e del bacino crea una sorta di spinta naturale che facilita l’eliminazione del gas accumulato. Questo processo non rappresenta un’anomalia, ma una risposta fisiologica che indica un intestino in attività. Il corpo, in movimento, tende a liberarsi dell’aria in eccesso con maggiore facilità.

Perché il fenomeno emerge proprio durante la camminata

Il passo regolare, la maggiore escursione del diaframma generano un “massaggio interno” che stimola il tratto gastrointestinale. Dopo i pasti, quando la digestione produce gas in quantità variabile, questo effetto risulta ancora più evidente. Anche l’aerofagia — spesso legata a pasti consumati in fretta o all’assunzione di bevande gassate — contribuisce alla presenza di aria che viene espulsa più facilmente mentre si è in movimento.

Benefici indiretti per il benessere digestivo

L’eliminazione del gas può ridurre la sensazione di gonfiore e migliorare il comfort addominale. Una breve camminata dopo i pasti favorisce lo svuotamento gastrico e sostiene la fisiologia digestiva. Per chi soffre di intestino pigro, il movimento regolare rappresenta un supporto naturale alla motilità. Passeggiare, in questo senso, non è solo un’attività salutare per il sistema cardiovascolare, ma anche un alleato dell’equilibrio gastrointestinale.

Quando osservare il fenomeno con maggiore attenzione

Un aumento significativo delle flatulenze, soprattutto se accompagnato da dolore, cambiamenti nelle abitudini intestinali o odori particolarmente intensi, può indicare la presenza di intolleranze alimentari o disturbi funzionali. In questi casi è opportuno rivolgersi a un professionista della salute per una valutazione accurata.