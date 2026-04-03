Sport

Paura per James Rodriguez, ricoverato in ospedale

Il campione colombiano ricoverato in Minnesota: la diagnosi

di Pietro Pertosa - 3 Aprile 2026

Grande paura per James Rodriguez: il capitano della Colombia, già stella del Real Madrid e che oggi gioca per il Minnesota nella Mls americana, è ricoverato in ospedale. Il calciatore si trova adesso in una struttura sanitaria del Minnesota. Il ricovero si è reso necessario nei giorni dopo la partita amichevole che i Cafeteros hanno giocato contro la Francia e che la nazionale sudamericana ha perso col punteggio di 3 a 1 a Landover, nel Maryland.

James Rodriguez in ospedale: che è successo

La diagnosi per il calciatore colombiano 34enne è quella di una grave disidratazione. Lo riporta in una nota la Federazione calcistica colombiana: “Ha presentato sintomi di grave disidratazione che hanno richiesto il suo ricovero nelle ultime 72 ore”. Il suo quadro clinico, però, sarebbe positivo e i medici in ospedale lo tengono per “monitoraggio clinico preventivo e per la convalescenza”. Un’annata storta per il campione colombiano che già è stato fermo ai box per tanto tempo.

L’annata storta del colombiano

Finora, in Mls, James Rodriguez ha giocato solo 39 minuti pur avendo firmato con i Minnesota United a febbraio. Gli infortuni lo hanno tenuto fermo ai box. La sua condizione fisica non è al top e anzi il ct Nestor Lorenzo è stato pure criticato per averlo schierato durante l’amichevole con la Francia nonostante non fosse per niente in forma. La Colombia torna ai mondiali ed è stata inserita nel gruppo K. Affronterà l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, il Congo e il Portogallo.