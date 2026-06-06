Ambiente

Perché la sicurezza energetica si decide tra il kilowattora e il silicio sovrano

di Redazione - 6 Giugno 2026

di Giovanni Battista Raggi

Il realismo tecnologico impone di guardare oltre le narrazioni consolatorie della transizione verde per osservare dove si colloca la vera vulnerabilità strategica del sistema industriale. Mentre l’Europa continua a normare i sogni, discutendo di idrogeno pulito e target di decarbonizzazione, una minaccia invisibile e squisitamente computazionale si addensa sulle nostre infrastrutture critiche: la vulnerabilità post-quantistica delle reti energetiche.

Lo scenario globale del 2026 è dominato dalla strategia sorniona definita dalle intelligence come Store Now, Decrypt Later (SNDL): attori statali ostili stanno intercettando e immagazzinando flussi massicci di dati crittografati relativi alla gestione logistica e operativa delle nostre utility. L’obiettivo è cinico: attendere che i computer quantistici commerciali raggiungano una potenza sufficiente per frantumare l’attuale crittografia a chiave pubblica, rendendo istantaneamente trasparenti – e manipolabili – i comandi di controllo dei nostri gasdotti, delle reti elettriche e dei futuri reattori di nuova generazione.

Il bagno di realtà è certificato dai report ENISA, l’agenzia europea per la sicurezza informatica, le cui analisi confermano che i sistemi OT restano tra gli obiettivi più sensibili del settore energetico europeo. Non stiamo parlando di banali furti di dati aziendali, ma del tentativo di mappare i nodi logistici della nostra distribuzione energetica. Di fronte a questo scenario, il passaggio alla crittografia post-quantistica cessa di essere un esercizio teorico e diventa un imperativo di sicurezza nazionale.

Ma la transizione non è gratis: secondo alcune stime di mercato, l’adeguamento degli Hardware Security Module (HSM) e la migrazione degli algoritmi potrebbe costare al sistema infrastrutturale italiano alcuni miliardi di euro. Una cifra imponente che non può e non deve scaricarsi sulle tariffe Arera a carico di famiglie e imprese: serve un grande piano di investimento strategico nazionale, uno “Scudo Quantistico” fuori dai vincoli di bilancio ordinari, per sostenere le nostre utility ed evitare che i futuri bandi per l’ammodernamento delle reti vadano deserti.

Ed è qui che si palesa il paradosso della nostra subalternità tecnologica nei confronti dei due giganti globali. Per proteggere le reti energetiche europee dall’avvento del calcolo quantistico cinese, siamo costretti a dipendere dalle architetture di sicurezza sviluppate oltreoceano. I chip avanzati necessari per far girare i nuovi sistemi quantistico-resistenti ci rendono oggi dipendenti da ecosistemi tecnologici e supply chain extraeuropee, i cui provider operano sotto giurisdizioni e tutele ben diverse dalle nostre.

Cucinare da zero algoritmi matematici interamente europei per rispondere a questa morsa sarebbe velleitario per i tempi e insostenibile per i costi di bilancio. Il pragmatismo industriale impone di cooperare, mutuando i protocolli crittografici già validati a livello internazionale dal Nist. Ma la linea di confine tra la transizione e il vassallaggio si traccia sul controllo dell’esecuzione: un conto è adottare un blueprint algoritmico globale aperto, un altro è comprare una “scatola nera” tecnologica chiavi in mano o in cloud da un provider straniero.

Usciamo dall’illusione lirica dell’ecologismo à la carte: un chilowattora verde non ha alcun valore se non siamo in grado di proteggere il codice che lo distribuisce. La transizione energetica è, fondamentalmente, una transizione crittografica. Sulla scorta del monitoraggio degli attivi strategici tramite il golden power, Palazzo Chigi ha il dovere di pretendere la totale blindatura nazionale dell’infrastruttura di cifratura: la compilazione delle stringhe, l’hardware di protezione e la gestione delle chiavi delle nostre utility devono essere eseguiti sotto stretto controllo e giurisdizione italiana, valorizzando le migliori soluzioni on-premise e la protezione del Cloud Sovrano Nazionale.

Nell’era dei conflitti ibridi, l’indipendenza non si misura più soltanto in metri cubi di gas o nei gigawatt prodotti, ma nell’esclusivo controllo delle barriere d’accesso alla nostra sopravvivenza. Continuare a ignorarlo significa rassegnarsi a una sottomissione invisibile, dove il destino di un’intera rete industriale può essere azzerato in un microsecondo da un clic estraneo alla nostra sovranità. E a quel punto, nessun bando di gara o sussidio verde potrà riaccendere la luce.