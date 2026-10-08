Attualità

Petroliera colpita vicino Hormuz: “Numero imprecisato di vittime”

La denuncia dell'agenzia britannica Ukmto, i fatti a 51 miglia nautiche dal Qatar

di Paolo Diacono - 8 Ottobre 2026

Colpita una petroliera a 500 chilometri dallo stretto di Hormuz, non si contano le vittime. Lo riporta l’agenzia britannica Ukmto, che si occupa della sicurezza marittima. Stando a quanto riferito dall’ente del Regno Unito, l’attacco sarebbe avvenuto proprio mentre Teheran annunciava la chiusura di una rotta utilizzata per bypassare il blocco navale iraniano sullo stesso Stretto. I danni sono ancora in fase di quantificazione ma in termini di vite umane sembrano alquanto rilevanti.

Colpita petroliera attorno a Hormuz

La nave petroliera, di cui l’agenzia non ha fornito ulteriori dati circa la provenienza, si trovava al largo delle coste settentrionali del Qatar. Quando ha segnalato di essere stata bersagliata da diversi proiettili. L’attacco di mercoledì si verifica mentre gli attacchi alle petroliere che attraversano lo stretto di Hormuz hanno raggiunto il livello settimanale più alto dall’inizio della guerra con l’Iran, secondo le società di sicurezza marittima, con i prezzi del petrolio che hanno superato i 100 dollari al barile.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI

L’ennesimo attacco che alza la tensione

Ed ecco spiegato, dunque, il motivo delle fibrillazioni che tornano a sconvolgere i mercati energetici. Il fatto che la petroliera che viaggiava a 94 chilometri, e cioè 51 miglia nautiche, dal Qatar, sia stata fatta bersaglio di attacchi rende ancora più pericoloso l’attraversamento di un’area strategica. Ma, al momento, inavvicinabile. Una questione che si fa sempre più pesante e le cui conseguenze si pagano ormai in tutto il mondo. Dall’Europa fino agli Stati Uniti.