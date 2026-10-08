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Legge elettorale, via alle dichiarazioni di voto: Schlein e Conte iscritti a parlare

Al via le dichiarazioni di voto. Il campo largo schiera i big. Bonelli per Avs, interverrà pure Magi. Dalla maggioranza replica finale affidata a Giovanni Donzelli (Fdi)

di Redazione Web - 8 Ottobre 2026

Via alle dichiarazioni di voto alla Camera sulla legge elettorale. L’opposizione è già scesa in campo. Si sono iscritti a parlare praticamente tutti (o quasi) i top player del campo largo. Sono dodici gli iscritti a parlare. La minoranza schiererà Elly Schlein per il Partito democratico, Giuseppe Conte per il M5s. Spazio poi ad Angelo Bonelli per Avs. Sarà della partita anche Riccardo Magi per Più Europa mentre Italia Viva affida il compito di intervenire all’ex ministro Maria Elena Boschi. Per Azione parlerà Matteo Richetti. Per fdi parlerà, ultimo iscritto, Giovanni Donzelli.

Legge elettorale, lo scenario alla vigilia

Ore 12.30: il terzo voto sulla legge elettorale. L’ansia cresce, a ogni minuto. Lo scontro tra le parti politiche si avvampa. L’opposizione ha rispolverato tutti i metodi della vecchia segretezza. Dalle palline fino alle urne. La presidenza della Camera dei Deputati è stata compulsata dalle richieste in tal senso. L’obiettivo delle minoranze è quello di garantire il massimo della segretezza al voto, in modo tale da sognare un nuovo colpo da kappaò capace di portare sotto la maggioranza e di mettere in ambasce il governo. Ma, su questo, non c’è spazio. Il centrodestra, e in particolare la premier Giorgia Meloni, tengono troppo a questo appuntamento. Dalle 10.30 inizieranno le dichiarazioni di voto: fuoco alle polveri.

Voto finale sulla legge elettorale

Oggi alle 12.30 ci sarà il terzo voto sulla legge elettorale. Già piovono critiche. Perché Fontana ha rifiutato i sistemi vetusti delle minoranze. Si vota con gli strumenti elettronici. Sarà un’altra mattinata di scontri e bagattelle. Lorenzo Fontana ha fatto appello alla responsabilità di ognuno. Se la prospettiva di una bagarre in Aula è quotatissima, lo è molto meno però la possibilità che Meloni vada sotto. Lei si è già detta tranquilla, “lo sono sempre”, ha dichiarato. Intanto Riccardo Magi, che prosegue lo sciopero della fame, le ha dedicato il “caffè”.

Il patto della pasta e lenticchie (senza Elly)

Non c’è solo la legge elettorale né il terzo voto che incombe. C’è il pranzo tra le ali più radicali del campo largo. Giuseppe Conte s’è incontrato con Angelo Bonelli e poi con Nicola Fratoianni. Avrebbero discusso di tutto tranne che di “politica”. Chi ci crede? Elly Schlein non c’era. Ufficialmente perché impegnata a controbattere a Meloni in Aula su legge elettorale e sanità. Pare che attorno a un piatto di pasta e lenticchie Conte e Bonelli abbiano tenuto “un incontro di routine”. Ma il menu è stato indigesto più ai dem che hanno visto il protagonismo di Conte con sospetto.

Ma la battaglia si sposterà alla Corte Costituzionale

Non sembrano esserci margini di successo per l’azione del campo largo, nonostante i patti e le intese, rispetto al voto finale di oggi. Ma la battaglia parlamentare che può archiviarsi già entro le 13.30 di oggi, non sarà che l’inizio. Stando a voci che non sono più nemmeno tali, l’opposizione è già pronta a illustrare i ricorsi che intenderà presentare di fronte ai giudici costituzionali. Sono cinque e stando a quanto riferisce Repubblica, la Corte potrebbe decidere entro febbraio.

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