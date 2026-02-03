Italpress Notizie Energia

Pichetto “L’Italia rafforza la propria sicurezza energetica con la diversificazione”

di Italpress - 3 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il settore energetico è in una fase di rapida trasformazione che porta con sé importanti criticità da risolvere, in un contesto segnato da forti modificazioni nei mercati e nelle politiche energetiche, aggravate da tensioni geopolitiche. Nel contesto internazionale l’Italia si distingue per gli impegni assunti in materia di sicurezza energetica e per gli sforzi compiuti nel rafforzare il proprio ruolo strategico come hub energetico del Mediterraneo, attraverso progetti infrastrutturali strategici come ELMED, l’interconnessione elettrica basata su rinnovabili tra Italia e Tunisia, contribuendo così attivamente alla stabilità e all’integrazione dei mercati regionali“. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto alla presentazione del World Energy Outlook 2025, organizzato da Enel in collaborazione con la Iea e il patrocinio del Mase. “La sicurezza energetica – ha ricordato il ministro – si è evoluta in un concetto complesso, che comprende sia la disponibilità dei combustibili sia la resilienza delle catene di fornitura e la competitività tecnologica. Basti pensare alle catene di approvvigionamento complesse per i minerali critici, i componenti specializzati e le capacità manifatturiere altamente qualificate”.

“Nessun Paese – ha evidenziato Pichetto – può garantire da solo l’intera catena del valore delle tecnologie energetiche. Per questo le partnership internazionali sono essenziali per gestire i rischi globali e cogliere le opportunità. L’Italia continua a rafforzare la propria sicurezza energetica con la diversificazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, ricorrendo a tutte le fonti utili. La transizione energetica – ha aggiunto – non è in contrasto con la sicurezza energetica, al contrario, ne è un fattore abilitante, restando fondamentale la ricerca di soluzioni concrete e innovative per un futuro energetico sostenibile, e nell’attuale contesto globale, sicurezza energetica e sostenibilità devono procedere insieme”. Il ministro ha sottolineato come “in questo contesto trasformativo, l’Intelligenza artificiale emerge come fattore chiave, accelerando la domanda di elettricità, confermando e rafforzando la consapevolezza di una nuova Era dell’elettricità”. In conclusione Pichetto ha ricordato il ruolo fondamentale delle imprese private nel settore energetico: “Le aziende energetiche italiane sono ambasciatrici dell’eccellenza italiana nel mondo e svolgeranno un ruolo cruciale nel promuovere un sistema energetico sostenibile ed efficiente nel lungo periodo”.

– foto ufficio stampa MASE –

(ITALPRESS).