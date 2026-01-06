Attualità

Pisa-Como, Lecce-Roma, Sassuolo-Juve: le probabili formazioni di Serie A

Una intensa giornata di calcio giocato, le attese e gli impatti possibili sulla classifica

di Dave Hill Cirio - 6 Gennaio 2026

La 19esima giornata di Serie A propone, con una giornata intensa di calcio giocato, tre sfide cruciali per la chiusura del girone d’andata: le probabili formazioni. Oggi si giocano Pisa–Como, Lecce–Roma e Sassuolo–Juventus, partite ricche di curiosità. I dubbi sulle formazioni e i possibili scossoni in classifica. Gli orari dei match, dove vederli, le novità, le attese e le previsioni.

Pisa vs Como: l’orario, dove vederla e probabili formazioni

La prima partita è Pisa–Como, con calcio d’inizio alle 15:00 allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani. La sfida mette di fronte il Pisa, in lotta per la salvezza, e il Como, squadra a metà classifica con ambizioni europee.

La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN, disponibile su smart TV, dispositivi connessi come console o chiavette TV, e su smartphone o tablet tramite l’app ufficiale.

Le probabili formazioni di questa prima partita odierna di Serie A. Pisa (3‑5‑2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Nzola.

Como (4‑2‑3‑1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

Il commento inquadra il Pisa che cerca punti salvezza e non vince da diverse giornate, mentre il Como punta a consolidare la propria posizione di metà classifica. La partita promette equilibrio tattico con possibili cambi nel secondo tempo.

Lecce vs Roma: la situazione, le novità e le probabili scelte

Al Via del Mare, con calcio d’inizio alle 18:30, si gioca Lecce–Roma. I salentini vogliono punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Roma cerca un rilancio dopo risultati altalenanti per restare in corsa per le posizioni europee.

Le probabili formazioni. Lecce (4‑3‑3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Baroni; Gargiulo, Helgason, Strefezza; Colombo, Ceesay, Henderson.

Roma (3‑4‑2‑1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Koné, Spinazzola; Soulé, Dybala; Evan Ferguson.

Il commento analizza la Roma che potrebbe cambiare modulo a seconda delle disponibilità degli uomini chiave. Il Lecce, galvanizzato dai punti recenti, punta a sorprendere i capitolini.

Sassuolo vs Juventus: il big match serale

La giornata si chiude con Sassuolo–Juventus, alle 20:45 al Mapei Stadium, scontro che può definire in parte la lotta per l’Europa. I neroverdi cercano continuità dopo risultati altalenanti, la Juventus vuole consolidare il piazzamento europeo.

Le probabili formazioni. Sassuolo (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Obiang; Fadera, Pinamonti, Traoré.

Juventus (3‑4‑2‑1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Gatti; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Soulé; Di Maria, Dybala; Jonathan David/ Openda.

Il commento non può che partire da una vittoria bianconera che potrebbe consolidare il quarto posto, mentre un risultato negativo aprirebbe spazi per le inseguitrici. Il Sassuolo, invece, punta a sfruttare la partita casalinga per migliorare la propria posizione a centro classifica.

Le curiosità

Questa giornata chiude virtualmente il girone d’andata, con molte squadre che vogliono iniziare il ritorno con slancio positivo.

Juventus e Roma cercano risposte dopo prestazioni altalenanti, con possibili cambi tattici nei secondi tempi.

Pisa e Lecce hanno l’occasione di guadagnare punti vitali in chiave salvezza, mentre Como e Juventus puntano a consolidare posizioni di prestigio.

Gli impatti possibili sulla classifica

Una vittoria della Juventus rafforzerebbe il quarto posto e ridurrebbe il gap dalle prime tre. Un pareggio o la sconfitta favorirebbe le inseguitrici.

La Roma può agganciare posizioni europee dirette con un successo, altrimenti rischia di perdere terreno.

Il Pisa e il Lecce possono allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Como può consolidare una posizione di metà classifica.