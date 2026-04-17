Cronaca

Ponte sullo Stretto: ecco le ultime polemiche

Accuse e repliche sul tema della sicurezza dell'opera

di Dave Hill Cirio - 17 Aprile 2026

Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del confronto tecnico con nuove polemiche dichiarazioni sulla sicurezza dell’opera.

Nell’intervista pubblicata da La Sicilia, l’ingegnere Valerio Mele, direttore tecnico della società Stretto di Messina spa, risponde alle criticità sollevate dall’architetto Mario de Miranda, che aveva evidenziato possibili incognite strutturali e rischi legati alla realizzazione del ponte.

Le polemiche, le risposte

Mele, in qualità di responsabile tecnico del progetto, ribadisce che le soluzioni ingegneristiche adottate sono frutto di studi approfonditi e che le principali variabili critiche – come vento, sisma e sollecitazioni dinamiche – sono state considerate già in fase progettuale. L’obiettivo è dimostrare che l’opera, una delle infrastrutture più complesse ipotizzate in Europa, possa garantire standard di sicurezza elevati.

Il dibattito resta però aperto. Da un lato i promotori del progetto sottolineano l’avanzamento tecnologico e la solidità delle verifiche tecniche. Dall’altro, le perplessità di alcuni esperti riguardano la reale gestione dei rischi in un’area caratterizzata da forte sismicità e condizioni ambientali particolarmente sfidanti.

Un dibattito aperto

Il Ponte sullo Stretto continua così a rappresentare non solo un tema infrastrutturale, ma anche un caso emblematico di confronto e polemiche tra visioni ingegneristiche e valutazioni critiche sulla fattibilità dell’opera.

Un ulteriore elemento riguarda il tema della governance del progetto, con particolare attenzione al ruolo della società concessionaria e ai passaggi autorizzativi ancora necessari prima dell’eventuale avvio dei cantieri. Restano centrali anche le valutazioni ambientali e paesaggistiche, insieme al coordinamento con le reti ferroviarie e stradali esistenti. Infine, pesa il nodo dei tempi di realizzazione, spesso indicato come fattore decisivo per la concreta attuazione dell’opera.