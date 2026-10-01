Cultura & Spettacolo

Premio Livatino-Saetta-Costa, nel nome del coraggio e della memoria

di Redazione - 1 Ottobre 2026

Dai questori di Roma e Torino Roberto Massucci e Massimo Gambino ai magistrati Valerio De Gioia e Annalisa Imparato accanto al colonnello dei Carabinieri Giuseppe De Donno.

L’importanza dell’evento

Dagli attori Ficarra e Picone ai giornalisti Domenico Iannacone e Piergiorgio Giacovazzo. Sono alcuni dei vincitori del Premio Internazionale Livatino-Saetta-Costa all’Impegno Sociale 2026, dedicato alla memoria di tre magistrati assassinati dalla mafia, Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa. La cerimonia di consegna si terrà domani, alle ore 9, a Palazzo Valentini, nella Sala Don Luigi Di Liegro, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Tre uomini, tre storie diverse, unite da una concezione rigorosa della funzione di magistrato e da una scelta di vita fondata sull’indipendenza, sul coraggio e sul servizio allo Stato. Il Premio nasce con l’obiettivo di mantenerne vivo l’esempio, riconoscendo l’impegno di donne e uomini che, nelle istituzioni e nella società civile, hanno tradotto quegli stessi valori in comportamenti concreti.

La cerimonia e i riconoscimenti

Ad aprire la cerimonia sarà il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Numerose le autorità civili, militari e giudiziarie che hanno annunciato la propria presenza a Palazzo Valentini, insieme a rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle Forze dell’ordine, del giornalismo, della scuola e del mondo dell’impegno civile.

Ventisette i riconoscimenti previsti, destinati a personalità e servitori dello Stato distintisi nel contrasto alla criminalità, nella difesa delle persone più vulnerabili, nell’informazione, nell’educazione alla legalità e nell’impegno sociale.

Tra i premiati figurano il questore di Roma Roberto Massucci, il questore di Torino Massimo Gambino, i magistrati Valerio De Gioia e Annalisa Imparato, il colonnello dei Carabinieri Giuseppe De Donno, autore del noto rapporto Mafia-Appalti, e i marescialli dei Carabinieri Luciano Masini e Carlo Piazzolla, protagonisti di esemplari episodi di coraggio e senso del dovere.

Gli altri premiati

Nel mondo dell’informazione saranno premiati, tra gli altri, i giornalisti Domenico Iannacone, Piergiorgio Giacovazzo e Giusy Criscuolo. Riconoscimenti saranno inoltre conferiti ad appartenenti alle Forze dell’ordine distintisi in interventi caratterizzati da particolare coraggio, altruismo e spirito di servizio.

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