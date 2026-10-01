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Smau 2026, i perché del protagonismo del Lazio

Quando si parla del Lazio come motore dell'innovazione, la narrazione tende spesso a dividersi tra i legittimi trionfalismi della Pisana e il cronico scetticismo del mondo finanziario milanese

di Angelo Vitale - 1 Ottobre 2026

Smau Milano 2026: le Regioni alla prova del mercato e l’enigma della “ritrovata” centralità del Lazio.

Arriva lo Smau Milano

A scorrere l’elenco delle dodici Regioni che sfileranno all’Allianz MiCo il 3 e 4 novembre, si rischia di cadere nel solito trappolone retorico della “vetrina delle eccellenze nostrane”.

Ma se si gratta via la patina istituzionale dei comunicati ufficiali, la geografia dell’innovazione italiana raccontata da Smau 2026 svela una dinamica molto più ruvida e interessante. Soprattutto intorno a un punto interrogativo. Il Lazio è davvero il nuovo attore protagonista o sta solo beneficiando dell’inerzia di sistema della Capitale?

La realtà dei numeri: oltre la vetrina di Milano

Il dato di partenza è chiaro: oltre il 90% delle 180 startup presenti all’evento milanese è stato “selezionato” e finanziato dai bandi regionali. Un modello che da un lato dimostra la capacità degli enti locali di drenare fondi europei (Fesr e altro) e trasformarli in supporto al tessuto produttivo. Dall’altro nasconde l’annoso problema dell’ecosistema italiano: le startup nascono grazie al denaro pubblico locale, ma faticano spaventosamente a scalare sul mercato privato.

Qui che entra in gioco il possibile vero snodo di Smau: mettersi a rapporto con 20 colossi industriali (da Enel a Intesa Sanpaolo, da Chiesi a Iveco) che cercano open innovation già pronta all’uso.

Non più la sfilata dei pitch di fronte a investitori avvezzi al rischio, ma l’esame di maturità per capire se la tecnologia “allevata” nei territori regge l’impatto con la filiera dei grandi gruppi.

Il “caso Lazio”: protagonista reale?

Quando si parla del Lazio come motore dell’innovazione, la narrazione tende spesso a dividersi tra i legittimi trionfalismi della Pisana e il cronico scetticismo del mondo finanziario milanese.

Guardando i dati reali del Registro delle Imprese e i report strategici sul Venture Capital, il quadro è meno idilliaco di un comunicato stampa, ma decisamente più complesso.

I numeri della quantità

Il Lazio si attesta stabilmente come la seconda regione d’Italia per numero di startup innovative (attorno al 11-12% del totale nazionale), staccata nettamente dalla Lombardia (che da sola catalizza oltre un quarto delle aziende e oltre il 50% dei capitali investiti), ma davanti al Veneto e all’Emilia-Romagna.

L’effetto “Roma Hub”

La centralità del Lazio non è un miracolo spontaneo, ma l’effetto combinato di due fattori oggettivi. La presenza della più alta concentrazione di università e centri di ricerca pubblici d’Italia (Cnr, Enea, Iit, Sapienza, Tor Vergata) unita alla vicinanza fisica con le direzioni generali delle partecipate di Stato (FsS, Enel, Terna, Leonardo).

E poi i poli verticali di eccellenza. Se la Lombardia stravince sul fintech e il digitale puro, il Lazio gioca una partita pesante su space economy (il distretto dell’Aerospazio laziale è uno dei primi in Europa), health/biotech (grazie ai grandi poli ospedalieri e al distretto farmaceutico di Latina) e cybersecurity/defense.

Infine, il nodo dei capitali privati. Qui il Lazio rischia di finire “secondo” a distanza di sicurezza. Nonostante la massa critica di idee, l’attrattività per i fondi di Venture Capital esteri e privati rimane fortemente sbilanciata sull’asse milanese.

La politica regionale laziale ha spinto molto sull’acceleratore dell’imprenditoria giovanile e del trasferimento tecnologico tramite bracci operativi come Lazio Innova. Ma le startup romane scontano spesso una maggiore lentezza nel passaggio dal “prototipo finanziato con bando” al “prodotto industriale scalabile”.

Per quale motivo il confronto di Milano è decisivo?

A Smau 2026 il Lazio gioca dunque una partita a doppio taglio. Non si tratta di occupare uno stand istituzionale. Serve capire se i campioni della ricerca aerospaziale, della sostenibilità e del deep-tech nati all’ombra di Roma siano capaci di parlare la lingua brutale del mercato milanese ed europeo.

Se le startup del Lazio allo Smau riusciranno a stringere accordi di partnership industriali concreti con i grandi buyers presenti (dalla mobilità alla transizione energetica), allora l’ipotesi della “regione protagonista” troverà un riscontro nei bilanci.

In caso contrario, confermerà il vizio d’origine del sistema italiano: un’eccellente incubatrice pubblica che continua a produrre idee brillanti per un mercato che poi si consolida altrove.